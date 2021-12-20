20.12.2021
20:22
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Якутия

Вячеслав Емельянов: В период низких температур ресурсоснабжающие предприятия должны приостановить плановые ограничения коммунальных ресурсов

В период установления низких температур ресурсоснабжающие предприятия должны приостановить плановые ограничения коммунальных ресурсов. Такое поручение озвучил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов на еженедельной планерке с отраслевыми предприятиями и организациями. 

Также в связи с произошедшим в минувшие выходные отключением электроснабжения в Центральных районах Якутии Вячеслав Емельянов поручил взять на контроль работу резервных источников питания на объектах генерации, провести ревизию и проверку их работоспособности. Провести внеплановые осмотры оборудования, уделить внимание противопожарной безопасности и инструктажам по действиям во время внештатных ситуаций. 

По факту технологического нарушения на кабельной воздушной линии 110 кВ «Майя – Чурапча» работает комиссия по расследованию причин отключения. 

В целом, как доложились ресурсноснабжающие предприятия, оперативная обстановка на объектах ЖКХ и энергетики стабильная. 

Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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