Вячеслав Емельянов поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие друзья!

От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Сегодня в жилищно-коммунальной отрасли Якутии трудятся более 30 тысяч специалистов. Многие из вас встречают профессиональный праздник на своем посту. Благодаря вашему каждодневному упорному труду обеспечиваются комфортные условия жизни жителей республики, стабильная и бесперебойная работа предприятий, учреждений, больниц и школ.