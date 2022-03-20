20.03.2022
11:32
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Общество
Вячеслав Емельянов поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником
Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!
Дорогие друзья!
От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
Сегодня в жилищно-коммунальной отрасли Якутии трудятся более 30 тысяч специалистов. Многие из вас встречают профессиональный праздник на своем посту. Благодаря вашему каждодневному упорному труду обеспечиваются комфортные условия жизни жителей республики, стабильная и бесперебойная работа предприятий, учреждений, больниц и школ.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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