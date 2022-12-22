22.12.2022
10:55
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Праздники

Вячеслав Емельянов поздравил ветеранов энергетики с профессиональным праздником

В преддверии Дня энергетики министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов встретился с ветеранами энергетики республики.

Поздравляя ветеранов с профессиональным праздником, Вячеслав Емельянов поблагодарил их за многолетний труд и значительный вклад в развитие энергетической отрасли Якутии.

«Ваш опыт, который передавался молодежи, сейчас воплощается в жизнь. Очень много проектов, у истоков которых вы стояли и непосредственно участвовали, с великой радостью и гордостью продолжаем. Ваше дело, ваш труд – никогда не забывается и всегда будет чтиться», — отметил министр.

 Во время беседы ветераны отрасли живо интересовались дальнейшим путем развития электроэнергетики республики и важнейшими проектами такими, как строительство линий электропередач Сулгачи-Амга, Сунтар-Нюрба, импортозамещением оборудования, созданием Единой теплоснабжающей организации Якутска.

Заслуженный работник Минтопэнерго РФ и заслуженный энергетик РС (Я) Александр Захаров озвучил идею увековечивания памяти председателя совхоза села Бетюнг Амгинского улуса М. Нестерева, внесшего вклад в электрификацию наслега, доставив и установив локомотив в годы Великой Отечественной войны. Александр Афанасьевич вместе с единомышленниками восстановили локомотив. Вячеслав Емельянов выразил готовность поддержать реализацию проекта.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

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