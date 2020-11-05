Вячеслав Емельянов: До 13 ноября муниципальным образованиям необходимо устранить замечания Ростехнадзора

До 13 ноября муниципальным образованиям, не получившим паспорта готовности к отопительному сезону, необходимо отработать замечания Ленского Управления Ростехнадзора. Об этом 5 ноября отметил первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов на заседании штаба по подготовке к ОЗП.

На сегодняшний день паспорта готовности получили 38 из 45 муниципальных образований Якутии. Паспорта готовности пока не получили город Нерюнгри, Нерюнгринский, Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Мегино-Кангаласский, Усть-Майский районы. Наибольшее количество замечаний наблюдается у Усть-Майского района.

«Благодарю за работу муниципальные образования и ресурсоснабжающие организации, которые получили паспорта готовности. Всем муниципальным образованиям, у которых отмечаются замечания Ростехнадзора, необходимо успеть до 13 ноября снять все предписания и направить соответствующие документы», — отметил Вячеслав Емельянов.

Также первый замминистра поблагодарил Ленское Управление Ростехнадзора за плодотворное сотрудничество. По итогам федерального Штаба по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 отмечена положительная работа Дальневосточных субьектов, в частности Республики Саха (Якутия) по оформлению и получению паспортов готовности.

Напомним, что в 2019 году паспорта готовности к отопительному сезону получили почти все муниципальные образования, кроме Вилюйского района.