06.12.2022
19:15
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Спорт

Вячеслав Егоров — лучший судья «AMBER GLOVES-2022»

Вячеслав Егоров — лучший судья XXVI INTERNATIONAL TOURNAMENT «AMBER GLOVES-2022»

С 1 по 5 декабря в городе Калининград проводился 26-й международный турнир по боксу, где принимали участие спортсмены из Германии, Белоруссии, Израиля, Донецкай народной республики, Херсонской народной республики и России. В данный турнир был приглашён «Спортивный судья 1 категории по боксу» Вячеслав Егоров. По итогам турнира Вячеслав Егоров представляющий Россию, город Якутск был признан «ЛУЧШИМ СУДЬЕЙ». Награду вручила генеральный секретарь Федерации бокса России — Татьяна Кириенко, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тга Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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