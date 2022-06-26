26.06.2022
17:33
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Спорт

Вячеслав Дьяконов занял 1 место на хапсагай

Вячеслав Дьяконов одолел Артема Варданяна и занял 1 место на этапе «Хапсагай» Игр Дыгына.

2 место занял Давид Колесов.

3 место — Артем Варданян.

Фото: тгк ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА

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