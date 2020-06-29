Вячеслав Алексеев: Уверен, что цели указа будут реализованы

Член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Вячеслав АЛЕКСЕЕВ прокомментировал Указ президента РФ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока:

«В 2018 году Общественная палата Республики Саха (Якутия) первой инициировала сбор предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока «Мои идеи – Дальнему Востоку». Тогда якутяне внесли много предложений по всем сферам: здравоохранения, образования, предпринимательства, туризма, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. Сегодня мы видим, что все эти предложения учтены в указе президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Очень хорошо то, что глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ назначен руководителем рабочей группы Госсовета по разработке проекта национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Это даст возможность увидеть, что было уже реализовано с момента сбора предложений в проект «Мои идеи – Дальнему Востоку».

Я уверен, что вместе с теми изменениями, которые предлагается внести в Конституцию Российской Федерации, те меры, которые озвучены в Указе – меры социальной поддержки, поддержки семьи, детства, прекращение миграционного оттока населения и другие – будут обязательно реализованы».