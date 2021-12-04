Вы не были во Владивостоке? Как мошенники манипулируют вами

58-летней нерюнгринке поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка» и сказал, что соединит со следователем. Тут же разговор продолжил другой мужчина и сообщил, что по её документам пытаются оформить кредит, а для убедительности поинтересовался, не была ли она во Владивостоке и не теряла ли свои документы. Когда женщина ответила, что документы на месте, «лжеследователь» убедил её, что необходимо обезопасить свои денежные средства, для чего требуется оформить кредит в размере 200 000 рублей. Потерпевшая отказалась, сказав, ей нечем платить, однако собеседник был настойчив и убедил, что кредит сразу же будет погашен, и ей вышлют подтверждение. Женщина всё же поверила аферисту, оформила кредит на указанную сумму и перевела деньги на разные номера счетов. Только позже потерпевшая поняла, что это были мошенники.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банка и сотрудники правоохранительных органов никогда не сообщают по телефону о мошеннических действиях в отношении ваших счетов либо о попытках оформления кредита на ваше имя. ЭТО ДЕЛАЮТ САМИ МОШЕННИКИ! Не совершайте никаких финансовых операций по указанию незнакомых лиц, не перечисляйте денежные средства на различные «безопасные счета» или «безопасные ячейки», не оформляйте «встречные» кредиты – всё это лишь уловки злоумышленников. Будьте бдительны!