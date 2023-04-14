14.04.2023
11:17
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Спорт
Вы готовы? Мы – да!
Всего через полчаса Центр спортивной подготовки «Триумф» станет самой жаркой ареной страны. Якутск принимает первенство России по вольной борьбе! 🤼♂️
Новые имена! Новые вызовы! ⚡️
Будущие звезды мировой борьбы в Якутии! 💫
Борьба – это не только праздник спорта!
Борьба – это месяцы тяжелых тренировок, изнурительная сгонка веса, это сила воли и характер! Спортсмены сегодня сделают все, чтобы порадовать болельщиков яркой борьбой! 💥
Давайте и мы поддержим борцов на трибунах! 👏🏼
Приходите и болейте за справедливый, красивый и честный спорт!
Вперед, ребята!
Источник: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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