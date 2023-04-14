Вы готовы? Мы – да!

Всего через полчаса Центр спортивной подготовки «Триумф» станет самой жаркой ареной страны. Якутск принимает первенство России по вольной борьбе! 🤼‍♂️

Новые имена! Новые вызовы! ⚡️

Будущие звезды мировой борьбы в Якутии! 💫

Борьба – это не только праздник спорта!

Борьба – это месяцы тяжелых тренировок, изнурительная сгонка веса, это сила воли и характер! Спортсмены сегодня сделают все, чтобы порадовать болельщиков яркой борьбой! 💥

Давайте и мы поддержим борцов на трибунах! 👏🏼

Приходите и болейте за справедливый, красивый и честный спорт!

Вперед, ребята!