ВВП России ожидает рост на 17% к 2030 году

ВВП России к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%, а реальные доходы населения за этот же период вырастут на 20%. С таким прогнозом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, эта оценка прозвучала на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

Минэкономразвития РФ ожидает, что в 2024-2025 годах экономика страны вырастет на 2,6%, а далее будет расти по нарастающей ближе к целевым 3%. Максим Решетников заявил об уверенном росте российской экономики в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация».

Ожидается, что за 8 лет серьезно изменится структура экономики, увеличив долю обрабатывающих отраслей и ИТ-отраслей и сферы услуг.

Достижение экономического роста будет осуществляться с помощью новой социально-экономической программы, состоящей из 11 блоков. Программа устанавливает конкретные KPI по каждому блоку и предполагает сохранение долгосрочной макростабильности экономики.

Экспертами отмечается высокий уровень стрессоустойчивости российской экономики и возможность обеспечить экономический рост за счет внутренних драйверов.

Как отмечает министр экономики Якутии Майя Данилова, Якутия является лидером на Дальнем Востоке по росту экономики, демографическим показателям, налоговым поступлениям. Промышленное производство за январь-август увеличилось на 13% — это один из самых высоких показателей в стране. Вложено более 230 млрд рублей инвестиций.