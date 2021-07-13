Вводится спальный корпус Вилюйского психоневрологического дома-интерната

В селе Сосновка Вилюйского улуса в ближайшее время вводится новый спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната.

«Отрадно, что будут созданы все условия для безопасного проживания и надлежащего ухода за гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря целенаправленной политике по социальной поддержке у нас в стране год от года укрепляется материально-техническая база социальных учреждений», — отметила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

В программе реабилитации, которую собираются внедрять местные специалисты, предусмотрены занятия по психологической разгрузке и лечебной физкультуре, компьютерной грамотности и рисованию. Трехэтажное современное здание оснащено приёмно-карантинным отделением, столовой, лечебно-трудовыми мастерскими, помещениями культурно-массового обслуживания, медицинского обслуживания, специализированными спальными комнатами.

Объект построен подрядчиком ООО «Кинг-95» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» в Республике Саха (Якутия). Общая стоимость объекта составила — 531,8 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 500,7 млн. рублей.