Ввод школы №35 стал долгожданным подарком для детей и родителей

Новое здание школы №35 в 23 квартале города Якутска было введено в декабре прошлого года. Современное трёхэтажное здание образовательного учреждения общей площадью 7 тыс. кв. м. рассчитано на 275 учебных мест. В школе кроме просторных учебных кабинетов, спортивного и актового залов, столовой, имеется плавательный бассейн с системой очистки воды.

Строительство нового здания поспособствовало улучшению условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе обучаются дети, находящиеся на длительном лечении в Республиканской больнице №1 ­- Национального центра медицины и НПЦ «Фтизиатрия», а также дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слабослышащие. Поэтому здание оборудовано удобными пандусами, внутри установлено два специализированных лифта, а просторные коридоры и дверные проёмы рассчитаны на передвижение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что в июне прошлого года руководитель Минвостокразвития Александр Козлов во время рабочего визита в столицу республики отметил, что завершение строительства инклюзивной школы является одной из приоритетных задач и обещал поддержку в оперативном доведении до республики средств из бюджета РФ. В итоге республика на завершение строительства нового здания школы из федерального бюджета получили порядка 360 млн. рублей. Средства были направлены в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста.

Ввод инклюзивной школы в столице республики стал долгожданным подарком для детей и родителей. Миссия школы – инклюзивно-абилитационная педагогика как фактор успешности обучающихся и педагогов. Школа ведет работу в режиме функционирования четырех экспериментальных программ «Школа-центр социально-педагогической реабилитации и адаптации детей с ослабленным здоровьем и детей инвалидов с детства», «Абилитационная педагогика для детей с особыми потребностями», «Сетевая школа управления образованием Окружной администрации города Якутска», «Создание центра образовательной поддержки дистанционного обучения».

Фото АГИП Якутии