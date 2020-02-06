Ввод школы-сада в селе Харыялах запланирован на 2021 год

5 февраля одна из подгрупп рабочей группы правительства республики, возглавляемой первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым, провела отчет перед населением сёл Эйик и Харыялах Оленекского района. В данных населённых пунктах побывала подгруппа во главе с первым замминистра здравоохранения Егором Прокопьевым.

В труднодоступном селе Эйик жители ставят вопросы улучшения связи, субсидирования лекарств, регулирования цен на продукты, завозимые Якутопторгом. обеспечения автоматическими доильными аппаратами и оборудованием для переработки. Отметим, что в этом селе в целях улучшения электроснабжения в 2022 году будет построена новая ДЭС.

В Харыялахе жители ставят вопрос строительства спортзала, водоочистной станции, канализационно-очистного сооружения, оказания помощи в завершении строительства двух четырёхквартирных домов, строящихся по линии общереспубликанского движения добрых дел, оплаты выезда на лечение и т.д.

Актуальным вопросом для жителей Харыялаха является строительство школы-сада на 120/75 мест. По данным Алексея Колодезникова, средства на строительство данного объекта предусмотрены. Школу-сад планируют ввести в работу в сентябре 2021 года. Также в Харыялахе и Жилинде необходимо построить новые котельные.

Первый вице-премьер указал руководству района и главам муниципальных образований тщательно организовать работу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. По этой программе Оленекский район должен переселить жителей из 95 домов.

Колодезников отметил, что на отчете правительства в Оленекском районе почти в каждом населенном пункте поступило много вопросов по исполнению федерального закона о создании приютов для бродячих собак.