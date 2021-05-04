Введены временные ограничения на автодороге «Умнас»

ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 4 мая на транзитном участке региональной автодороги «Умнас» в селе Булгунняхтах временно действует ограничение для движения транспорта с общим весом свыше 2 тонн с организацией движения по одной полосе. Решение принято из-за разлива талых вод в населенном пункте и угрозы размыва дорожного полотна (км 113+650 – км 113+950).



Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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