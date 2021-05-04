04.05.2021
19:59
49
Якутия
Введены временные ограничения на автодороге «Умнас»
ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 4 мая на транзитном участке региональной автодороги «Умнас» в селе Булгунняхтах временно действует ограничение для движения транспорта с общим весом свыше 2 тонн с организацией движения по одной полосе.
Решение принято из-за разлива талых вод в населенном пункте и угрозы размыва дорожного полотна (км 113+650 – км 113+950).
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.05.2021
31
04.05.2021
108
04.05.2021
642
04.05.2021
94
04.05.2021
162
04.05.2021
130
04.05.2021
299
04.05.2021
230
04.05.2021
258
04.05.2021
134
04.05.2021
412
04.05.2021
165
04.05.2021
160
04.05.2021
935
04.05.2021
176
04.05.2021
178
04.05.2021
606
04.05.2021
213
04.05.2021
686
04.05.2021
503
04.05.2021
414
04.05.2021
181
04.05.2021
673
04.05.2021
244
04.05.2021
1046
04.05.2021
345
04.05.2021
664
03.05.2021
785
03.05.2021
216
03.05.2021
713
03.05.2021
809
03.05.2021
954
03.05.2021
306
03.05.2021
5261
03.05.2021
357
03.05.2021
583
03.05.2021
352
03.05.2021
548
03.05.2021
7385
03.05.2021
456
03.05.2021
462
03.05.2021
8949
03.05.2021
670
03.05.2021
369
03.05.2021
814
03.05.2021
283
03.05.2021
1497
03.05.2021
779
03.05.2021
715
03.05.2021
837
03.05.2021
702
03.05.2021
545
03.05.2021
1313
02.05.2021
840
02.05.2021
863
02.05.2021
840
02.05.2021
552
02.05.2021
458
02.05.2021
329
02.05.2021
1882
02.05.2021
1922
02.05.2021
752
02.05.2021
2694
02.05.2021
689
02.05.2021
530
02.05.2021
482
02.05.2021
288
ТОП НОВОСТИ
03.05.2021
8952
28.04.2021
8055
03.05.2021
7387
28.04.2021
6729
03.05.2021
5263
28.04.2021
4949
01.05.2021
4628
01.05.2021
4334
29.04.2021
4119