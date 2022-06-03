Введены новые правила к владению оружием

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021 № 1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра.

Согласно новым правилам, проходить медкомиссию теперь будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). При выявлении у человека заболеваний, препятствующих владению оружием, данные будут передаваться в Росгвардию. После этого гражданин должен будет сразу сдать лицензию и оружие и пройти в течение двух месяцев внеочередное медосвидетельствование.

Напомним, процедуру будут проводить исключительно медорганизации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина. У больниц должны быть лицензии на выполнение услуг по психиатрии-наркологии, лабораторной диагностике или клинической лабораторной диагностике.