Введены новые ограничения по коронавирусу

В Якутии усилены меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Режим повышенной готовности продлён до 31 октября 2021 г. включительно. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня.

Согласно новому указу, на территории Республики Саха (Якутия) запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.

При этом учреждения культуры продолжают работать по репертуарному плану, музеи, выставочные залы и иные организации для посещения граждан, объекты спорта для населения продолжают работать при соблюдении всех профилактических мер, масочного режима и социального дистанцирования.

В организациях, которые не вошли в перечень сфер деятельности, для которых иммунизация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обязательна в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 19.05.2021 № 3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», рекомендуется перевести не менее 50 процентов общего числа работников на дистанционную форму работы.

Всем работодателям рекомендуется переводить беременных женщин без учёта срока беременности на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей.

Министерством здравоохранения Якутии с учётом эпидемиологической ситуации в отдельных городских округах и муниципальных районах Республики Саха (Якутия) будут приостановлены до 1 ноября 2021 года профилактические медицинские осмотры, диспансеризация определённых групп взрослого населения и углубленная диспансеризация.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Подробно с указом главы Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2021 года № 2070 «О внесении изменений в отдельные правовые акты главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.