Введены изменения по выдаче справок врачей нарколога и психиатра
Якутский республиканский наркологический диспансер оповещает, что с 15 марта т.г. введены новые изменения по выдаче справок врачей нарколога и психиатра. Для удобства населения можно получить справки в нескольких подразделениях, также дополнительно увеличено время приема населения.
- Отделение профосмотров по адресу ул. Автодорожная, 38.
График работы – с 8.30 до 18.00 ч. Суббота – с 9.00 до 16.00 ч.
Выдаются справки врачей нарколога и психиатра:
— для управления автотранспортом,
— для получения разрешения на оружие,
— для работников ЧОП,
— для медосвидетельствования иностранных граждан
- Подразделение по адресу ул. Кирова, 21.
График работы — с 8.00 до 15.00 ч.
Выдаются справки врача нарколога:
— для управления автотранспортом,
— для получения разрешения на оружие,
— для трудоустройства,
— для органов опеки.
- Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: ул. Стадухина, 81.
График работы с 8.30 до 15.45 ч.
Выдаются справки врача нарколога:
— для управления автотранспортом,
— для медосвидетельствования иностранных граждан.
+7 (999) 174-67-82