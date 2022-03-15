Введены изменения по выдаче справок врачей нарколога и психиатра

Якутский республиканский наркологический диспансер оповещает, что с 15 марта т.г. введены новые изменения по выдаче справок врачей нарколога и психиатра. Для удобства населения можно получить справки в нескольких подразделениях, также дополнительно увеличено время приема населения.

Отделение профосмотров по адресу ул. Автодорожная, 38.

График работы – с 8.30 до 18.00 ч. Суббота – с 9.00 до 16.00 ч.

Выдаются справки врачей нарколога и психиатра:

— для управления автотранспортом,

— для получения разрешения на оружие,

— для работников ЧОП,

— для медосвидетельствования иностранных граждан

Подразделение по адресу ул. Кирова, 21.

График работы — с 8.00 до 15.00 ч.

Выдаются справки врача нарколога:

— для управления автотранспортом,

— для получения разрешения на оружие,

— для трудоустройства,

— для органов опеки.

Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: ул. Стадухина, 81.

График работы с 8.30 до 15.45 ч.

Выдаются справки врача нарколога:

— для управления автотранспортом,

— для медосвидетельствования иностранных граждан.