15.03.2022
14:59
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Красота & Здоровье

Введены изменения по выдаче справок врачей нарколога и психиатра

Якутский республиканский наркологический диспансер оповещает, что  с 15 марта т.г. введены новые изменения по выдаче справок врачей нарколога и психиатра.  Для удобства населения можно получить справки в нескольких подразделениях, также дополнительно увеличено время приема населения.

  1. Отделение профосмотров по адресу ул. Автодорожная,  38.

График работы – с 8.30 до 18.00 ч. Суббота – с 9.00 до 16.00 ч.

Выдаются справки врачей нарколога и психиатра:

— для управления автотранспортом,

— для получения разрешения на оружие,

— для работников ЧОП,

— для медосвидетельствования иностранных граждан

  • Подразделение по адресу ул. Кирова, 21.

График работы —  с 8.00 до 15.00 ч.

Выдаются справки врача нарколога:

— для управления автотранспортом,

— для получения разрешения на оружие,

— для трудоустройства,

— для органов опеки.

  • Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: ул. Стадухина, 81.

График работы с 8.30 до 15.45 ч.

Выдаются справки врача нарколога:

— для управления автотранспортом,

— для медосвидетельствования иностранных граждан.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство здравоохранения РС(Я)
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