Введены еще 5 объектов для устойчивого транспортного сообщения в Якутии

Речь о четырех мостах и участке капитального ремонта федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

Первый объект строительства — мостовой переход через р. Тюкян протяженностью 267 п.м. — соединяет два района – Верхневилюйский и Нюрбинский. В рамках проекта дорожники установлено 560 п.м. наружного освещения и 7 474 п.м. барьерного ограждения.

Мостовой переход через р. Малая Ботуобуйа протяженностью 191 п.м. — второй объект строительства — соединил Мирнинский и Сунтарский районы. Здесь установлено освещение протяжённостью 840 п.м., а также 2 692 п.м. барьерного ограждения.

Ранее движение автотранспорта в этих районах осуществлялось по наплавным мостам летом, зимой — по льду. Теперь благодаря строительству новых объектов в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» понтонные переправы ликвидированы и обеспечено круглогодичное движение в районах.

Еще два искусственных сооружения введены в эксплуатацию после реконструкции в Сунтарском районе Якутии: мостовой переход через р. Сасар-Юрях длиной 25,50 п.м. и через р. Улахан-Мугур протяженностью 111 п.м.

Завершился капитальный ремонт на участке км 991 – км 1008. В ходе работ дорожники ликвидировали 17 км грунтового разрыва. Здесь выполнены работы по стабилизации основания дорожной одежды по технологии холодной регенерации, установлены новые знаки, барьерное ограждение и нанесена разметка.

«Объекты строительства, реконструкции и капремонта, которые мы ввели сегодня в эксплуатацию, обеспечат устойчивое автомобильное сообщение между населенными пунктами Якутии. Это даст мощный импульс развитию и откроет новые перспективы для всей республики. Перед нами стоит задача — обеспечить круглогодичное движение по трассе «Вилюй». Для этого необходимо ввести в эксплуатацию восемь мостов. Четыре из них мы уже открыли. У Федерального дорожного агентства и ФКУ Упрдор «Вилюй» есть все возможности, чтобы реализовать это в условиях мерзлых грунтов и суровых погодных условиях», — сказал заместитель руководителя Росавтодора Роман Новиков.