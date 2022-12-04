Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022

4 декабря 2022 христиане отмечают праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы»

Церковный праздник 4 декабря: Введение в Храм Пресвятой Богородицы. Оно считается одним из важнейших 12 церковных православных праздников.

Этот христианский праздник, известный из исторических источников, говорящих о том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребёнка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, где была введена первосвященником (по преданию, Захарием) во Святая святых. Дева Мария жила при храме до 12 лет — до своего обручения с праведным Иосифом Обручником.

В Православной церкви принадлежит к числу двунадесятых праздников, в Католической церкви имеет ранг «память» (memoria).

О событиях, послуживших основой для праздника, сообщают апокрифы: греческое «Протоевангелие Иакова» (вторая половина II века) и латинское «Евангелие псевдо-Матфея» (конец VI—IX века). Данные источники отличаются в деталях.

Есть также более поздний рассказ о Введении, очень кратко пересказывающий Протоевангелие Иакова, в Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век). Начиная с IX века появляется ряд сочинений христианских авторов, повествующих о данном событии. Это сочинения Георгия Никомидийского, Феофилакта Болгарского, сочинение неизвестного автора (в разных рукописях подписанное разными именами: Андрей Критский, Георгий Никомидийский, Евфимий патриарх Терновский), сочинение, подписанное именем Германа архиепископа Константинопольского, сочинение, подписанное именем Тарасия архиепископа Константинопольского, а также сочинение неизвестного автора, помещённое в Великий Синаксарь. Перечисленные сочинения были к середине XVI века не только переведены на славянский, но и собраны в одной книге. Они помещены митрополитом Макарием в Великие четьи-минеи. Кроме того, две омилии на Введение написал Григорий Палама, но эти сочинения переведены на русский язык в более позднее время.

Согласно данным источникам, когда перед зачатием Богородицы её матери святой Анне явился ангел с вестью о предстоящем рождении ею ребёнка, то она дала обет: «Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь».

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить своё обещание.

Наиболее полно богословское толкование введения Богородицы во Храм дано у Григория Паламы в его Слове «На Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника, приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии матерью Иисуса Христа, а в заключении объясняет причину введения её в Святая святых Иерусалимского храма.