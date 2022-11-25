Введена в строй канализационная очистная станция в Верхневилюйске 

АО «Водоканал» завершил строительство современного комплекса канализационных очистных сооружений мощностью 500 кубометров в сутки в селе Верхневилюйск в рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.



«Ввод канализационной очистной станции является логичным продолжением строительства водоочистной станции и магистрального трубопровода. Это событие является важным шагом в сохранении природы, повышении качества жизни верхневилюйцев», — отметил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.



Теперь сточные воды проходят через многоступенчатую систему очистки, это значительно улучшит санитарную обстановку, снизит негативное воздействие на реку Вилюй.

Здесь применяется механическая, полная биологическая очистка, доочистка с использованием иммобилизованной микрофлоры, тонкая очистка с использованием дисковых систем, обеззараживание очищенных сточных вод на УФ-установках.

Помимо канализационно-очистного сооружения в комплексе с административно-лабораторным корпусом построены канализационно-насосная станция, резервная дизельная станция, энергоэффективная газовая котельная, пожарные резервуары. Проведено благоустройство территории.



Напомним, что заявка Якутии на предоставление финансовой поддержки была одобрена правлением госкорпорации в 2021 году. Общая стоимость проекта составляет 238,983 млн. рублей, в том числе 143,390 млн. рублей средства Фонда ЖКХ, 45,406 млн. рублей бюджета муниципального образования, 50,186 млн. рублей собственные средства АО «Водоканал».