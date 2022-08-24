Вузы Дальнего Востока смогут получить дополнительную поддержку из федбюджета

Для дальневосточных университетов постановлением правительства РФ установлена отдельная упрощенная группа критериев отбора для участия в программе «Приоритет-2030». Дополнительная поддержка направлена на повышение качества высшего образования, что будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, увеличение количества студентов за счет федерального бюджета в дальневосточных вузах — согласно потребностям региональной экономики в кадрах — положительно скажется на решении проблемы оттока населения, прежде всего, молодежи.

Объем федерального гранта для вузов Дальнего Востока составит 50 млн рублей в год. Эти средства могут быть использованы на разработку и реализацию новых образовательных программ с учетом специфики и потребностей регионов, создание современных исследовательских лабораторий и учебных подразделений.

В настоящее время из 39 вузов Дальнего Востока участниками «Приоритет-2030» являются Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет. Еще два вуза находятся в статусе кандидатов.

Программа по развитию высшей школы «Приоритет-2030» запущена в 2021 году. Цель – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

В конкурсном отборе министерства науки и высшего образования РФ вузы-претенденты представляют проекты в области исследовательского, территориального или технологического лидерства. Для подачи заявки вуз должен соответствовать определенному перечню критериев. Сейчас в программе участвует 121 университет. На их поддержку правительство РФ уже направило свыше 15 млрд рублей.