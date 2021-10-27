27.10.2021
19:27
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Якутия

Вундеркинд из Якутска поразила всех в новом телешоу

7-летняя якутянка стала героиней передачи на канале «Пятница, об этом Sakhalife.ru сообщили организаторы.

На телеканале «Пятница!» стартовало шоу «Вундеркинды», в котором дети зарабатывают деньги своими талантами. Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов. По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна была угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждый правильный ответ звезды получают деньги, а за каждый неправильный — денежный приз достается вундеркиндам.

Звездными гостями нового выпуска «Вундеркиндов» стали Наталья Медведева и Александр Пушной. В числе вундеркиндов оказалась 7-летняя Тамила ФЕДОРОВА из Якутска. У девочки уникальный талант: она имитирует звуки диких животных. А также любит рисовать, играть на пианино, лепить и заниматься ушу. 

К сожалению, звезды сумели отгадать талант Тамилы и заработали в копилку своей команды 8 тысяч рублей.  Средства они перечисляют в благотворительный фонд помощи детям и молодежи «Галчонок».

В проекте «Вундеркинды» участвует больше ста талантливых детей из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, армянской книги рекордов, обладательница самых длинных волос России, ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизер животных и многие другие. 

Фото: телеканал ПЯТНИЦА
Источник: Ольга Зарецкая, телеканал ПЯТНИЦА
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