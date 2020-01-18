Вулкан мудрости и поэзии: К 90-летию народного поэта Ивана Гоголева

18 января родился Иван Михайлович Гоголев-Кындыл (1930-1998) ‒ народный поэт Якутии. В честь этого знаменательного события предлагаем вашему вниманию статью Егора Сидоровича Сидорова (1927-2013) – кандидата филологических наук, историка-востоковеда, переводчика, литератора, которая была опубликована в “Книге мистерий” (2003) поэта.

ВУЛКАН МУДРОСТИ И ПОЭЗИИ

Когда является настоящий поэт?..

Когда талант воссоединится

С чистой совестью и высоким умом,

Когда он заболеет самой

Главной болезнью эпохи.

(“Кресало и кремень”)

Говорят, каждая эпоха имеет своих гениев, свои таланты. Мы это привязали к идеологии, к расовой политике, не подозревая, насколько этим искажаем, обедняем духовную суть человека и человечества.

Сегодня мы знаем, что у каждого человека есть своя аура, что и земля имеет свою ауру ‒ ноосферу, и мы посредством своей ауры через ноосферу имеем контакты с космосом, его силами. В этом ключе мы можем понять, что наши коллективные желания, мольбы и чаяния, объединяясь, образуют мощную духовную силу, которая напрямую стыкуется с духовными великими силами в космосе. И тогда в самые критические для человечества периоды являются миру Кришна, Зороастр, Будда, Христос, Мухаммад, за ними и в промежутках рождаются пророки и великие поэты. Это называется деятельностью Провидения.

Провидение в своё время дало нам, якутам, Алексея Кулаковского, Платона Ойунского и Ивана Гоголева. Поэт разговаривает с солнцем, с луной, со всем космосом, остро чувствует Великую Всеобщую Гармонию, Всеобщее сокровенное Единство. Это его роднит с пророками.

Мне хочется сказать своё слово о неповторимом Поэте, Писателе Иване Гоголеве. Он вошёл в якутскую литературу в далёком 1952 г. стихотворным сборником “Зовущие огни” как поэт большого самобытного дарования.

С этого времени могучий дар И. Гоголева раскрывается, как говорится, не по дням, а по часам, играя всеми возможными и невозможными цветами радуги, многограньем алмаза-самородка, не поддаваясь гнёту обстоятельств, не чувствуя бремя времени.

Говорить о Гоголеве трудно: он и поэт, и драматург, и прозаик, и детский писатель, и автор либретто опер и балета. В каждом из этих видов искусства слова И. Гоголев раздвинул горизонты, обогатил жанры подчас не поддающимися учёной классификации творениями. Я, например, затрудняюсь определить жанр эпически-философского и в то же время лирического шедевра ‘‘Письмена на бивне мамонта” (сам автор назвал его поэмой) и некоторых драм-сказок.

Иван Гоголев прежде всего поэт. Позволю себе беглое замечание о поэтике Гоголева ‒ это силлаботонические стихи классической формы, и верлибр, и катрены, и аллитерационный стих (анафора), и каламбурная рифма. Его поэзия отличается чеканной простотой, богатством и красочностью языка, разнообразием системы образности, тонким лиризмом, философской глубиной и эпическим размахом.

Ограничусь лишь некоторыми примерами. В сборнике лирики (1965 г.) есть стихотворение “Я ‒ якут”, где есть слова:

Я есмь с начала сотворения,

Я буду, пока вечное время течёт.

Тогда нас как-то не взволновали, не задели эти вещие слова. Видимо, не дозрел наш дух, ибо эти слова невозможно охватить сознанием, их надо воспринимать душой. Эти слова нашего поэта сродни выражению древних библейских и брахманистских пророков, когда они хотели определить сущность понятия Бога. “Я есмь Я” или “Я есть То”, или ещё “Я есть Всё”.

Эти строки уводят нас за пределы материализма, возвращают нас к нашей духовной сути. Это мы можем постичь сегодня, когда с трудом, но идет духовное возрождение народов России, и мы поняли, что мы, люди, состоим не только из материальных клеток, но есть у нас и начало духовное (т.е. то, что называется от Бога) ‒ душа наша. А для поэта, с его озарениями, это никогда не было тайной за семью печатями.

Приведённое мною высокое содержание дополняют и такие строки из того же стихотворения:

Ох, заглянули бы в сердце моё ‒

Как земля оно иссечено.

И простые лирические стихи о родной природе, включённые в сборник, пленяют нас особым видением поэта:

Слышу, как звезда ночная

Прозрачными крылышками стучит.

Вот краса суровой зимы ‒ птичка клёст:

Сама ‒ что искорка-чолбон,

А душа её ‒ небо весеннее,

Прячется в густых ветвях,

Застеснявшись таланта своего.

В 1970 г. вышел сборник “Под девятью небесами”, где впервые были опубликованы “Письмена на бивне мамонта”. Во вступлении говорится: раз в столетие мать-Земля выступает с заветным словом, то слово слышат только великие поэты, Небо-отец раз в тысячелетие выступает с заветным словом, то слово слышат только пророки, так и поэт своё заветное слово много лет носил в сердце и решился высказать его человеку, имеющему чуткую душу, тому, кто светит на землю богатством души, борется и творит.

Этим словом, этими письменами на бивне поэт вскармливает наши с вами, читатель, души, совершает наше духовное воспитание и образование. Он начинает с гимна Человеку во втором и третьем Письмах:

Солнечны мои мечты,

Солнечны и песни мои.

Но в жизни есть не только Свет и Добро.

Вы спросите ‒ сколько мне лет.

Сколько лет заунывному стону?

Сколько лет песне скорбной?

Сколько лет смертельной усталости?

Сколько лет слезе, что земли тяжелее?

Вот столько же мне,

Ровно столько лет.

Это не значит, что жизнь плоха.

Моя любовь к жизни сильней

Расцветает, бушует с каждым днём, каждый год.

Эхом громким раскатываюсь за каждой горой,

Сухой хвоей вздыхаю во всех оврагах,

На всех гибких ветках сверкаю каплей росы.

Небо, горящее в глазах стрекозы ‒ это я.

Из горла журавля льётся призыв ‒ это я.

Я очень многолик, я есть везде и всегда,

Я бессмертен.

Просто поэт так не скажет, скажет только поэт, отмеченный пророческим даром. В последующих двадцати двух письмах в поэтических образах излагается лирико-философская летопись якутского духа (духовной эволюции народа). В этот же сборник включено 150 четверостиший-катренов ‒ поэтические афоризмы житейской мудрости:

Люди, сильней чем змей

Презирайте клеветников.

Змеиный яд, бывает, лечит,

Яд клеветы всегда калечит.

Пятно любой грязи

Быстро с платья выводят,

Ещё не придуман способ,

Как смыть с совести грязь.

В произведениях И. Гоголева перед нами встают во весь рост многогранные, величественные образы предков Эр Соготоха, Элляя, Тыгына, богатыря Бэрт Хара и других, оживает историческая память народа в поэмах высокого эпического звучания “Спасите небо”, “Слово древа Аал-луук”, “За пять минут до полуночи ”, поднимаются глобальные проблемы судеб человечества и экологии мира. Поэт на то и поэт, чтобы не только радоваться всем радостям людей, но и болеть всеми их болезнями, глубоко страдать за всех землян. За время коммунистической деспотии нас отучили от этого, приучали только славословиям в адрес компартии и проклятиям в адрес всех остальных, мы забыли мессианское назначение настоящего поэта:

Впитал в моё сердце

Все беды и горе рода двуногих,

Заставил тревожиться всеми

Заботами и сомнениями людей,

Дал мне счастье радоваться

Высокой радостью века,

Назначил мне участь

Болеть всеми болезнями эпохи.

(“Вторая встреча с Пушкиным”, 1987)

Любой писатель отражает своё время. Это так. Но всё дело в том, как он отражает, какой ракурс, какие перспективы он освещает, что он видит. Если он отражает только так называемую злобу дня, то появляются бабаевские и подобные лауреаты. Если он видит и истоки, и время в перспективе, рождаются Пушкин, Твардовский, Гоголев. Кто-то из восточных поэтов-мудрецов заметил, что время состоит из двух отрезков: вчера (прошлое) и завтра (будущее), а сегодня (настоящее) ‒ лишь переходный момент. Для поэта нет “своего” времени, для него есть время вообще. Поэтому Гомер, Данте, Байрон, Лермонтов сегодня живее многих наших современников.

Особенностью всего творчества И. Гоголева являются глубинное проникновение в душу человека, уважение к любой личности, великая любовь к человеку. Для поэта каждый из нас планета, звезда, космос. Любовь поэта можно уподобить подлинно христианской любви, по-якутски это любовь сына Үрүҥ Айыы (верховного бога древних якутов).

Хочу напомнить две концепции человека в драме “Утро Лены”. Человек необузданных страстей и замыслов, деспот Дархан говорит:

Оказывается, что у твари, что называется человек,

Жизнь короче рукояти батыи.

Выбравшись едва из пелёнок, мальчишка

Луком тальниковым играет, пока

Тонкая стрела, слабой пущенной рукой,

Упадёт за оградой, ребёнок уже

Становится мужем. Суровый тот воин

С кличем ликующим вонзает клинок

В дерево вековое. Не успеет вырвать

Лезвие застрявшее, как уже мускулов

Тугие жгуты одрябли, в досаде

Горькой он плюнет, но быстрее плевка

Очутится сам на земле. Выжив уже из ума,

Ползает на карачках, забавляется

Трущимися друг о друга торбазами.

Хохочет весело толпа вокруг,

Не ведая того, что прежде чем сомкнутся

Уста, растянутые в оскале смеха,

Настигнет та же участь каждого из них…

Кто же человек? Что же такое жизнь?

Я не знаю этого, и никто не знает.

Хранительница народной мудрости, жрица Доброты Эркээни учит молиться только добру, поклоняться красоте. Для неё человек ‒ творец по своей природе:

Смелейший из пернатых орёл благодарный

К животворному солнцу летит навстречу,

К океану несётся великая река,

Отважный из людей к славе стремится.

А суть славы, назначение человека ‒ борьба за счастье всех людей, за благо народа.

Чем дольше мы живём, тем больше затрудняемся однозначно определить человека:

Я ‒ бесконечная великая легенда,

Я ‒ чудо-загадка без отгадки.

Я ‒ человек.

Так говорит поэт. Что бы ни происходило, что бы ни случилось,

Предельно ясно одно:

Очень и очень

Хочу жизнь прожить!..

Чтобы все реки

Радостью кипели,

Чтобы все поля и луга

Светлой улыбкой цвели,

Чтоб по всем тропинкам

Бежали песни наперегонки,

По всем трактам большим

Благословения, молитвы звучали.

Хочу жизнь прожить,

Бороться за неё всегда!

Поэтами рождаются. Однако поэтами и становятся, оттого-то так много поэтов-ремесленников. Наверное, нет человека, кто бы как-то не поклонялся красоте, а это уже предпосылка. Но не каждая искорка даёт пламя, не каждое пламя разгорается в костёр.

Моё слово о поэте. Но как обойти полным молчанием драматургию и прозу Гоголева, где тоже много поэзии?

В поэтической трагедии-трилогии “Посланец железного века”, “Утро Лены”, “Священный удел” в философском ключе раскрываются истоки происхождения современных якутов, исторические судьбы народа, судьба бунтаря Манчары. В комедии-трилогии “Наара Суох”, “Ночь водяных духов”, “В поисках бога” в образе народного шутника-острослова (якутского Насреддина) расцветает кипучая, искромётная мудрость народа. Драматург И. Гоголев расширил горизонты драматургического творчества, разнообразил его жанры, обогатил возможности. Много лет репертуар якутского драмтеатра питается его творениями, уже прошёл трёхсотый спектакль “Наара Суох”. Драмы Гоголева с успехом прошли в театрах других республик.

В романе “Чёрный стерх” в эпико-романтической манере раскрывается панорама жизни Якутии начала XX в. ‒ периода революции и гражданской войны. Повесть “Не руби свой сук” ‒ художественное исследование проблемы “человек и природа”, истоков нравственности. “Мудрость сердца выше мудрости разума. Если бы все люди были мудры сердцем, на земле не было бы места всякому злу, подлости и скверне”. Роман “Иэйиэхсит” (Богиня Милосердия) ‒ осмысление нашего сложнейшего времени, трагический роман-покаяние. Приведу два отрывка. Первый: “Мой верный, мой юный дружочек, не смогу тебе объяснить, что такое жизнь. Пережив многое, изведав немало горестей и мук, испытав много сомнений и ошибок, когда-нибудь и сам это поймёшь. Я не собираюсь всё для тебя приготовить, хочу одного: чтобы ты с молодых лет научился думать о жизни, о человеке, о его назначении”. Второй отрывок ‒ слова бывшего активного противника советской власти: “Подумай сам: отец поднимает клинок на сына, брат жестоко убивает брата ‒ какое зверство может быть страшнее этого. Никакая высокая цель не может служить этому оправданием”.

Нужно признать, что проза поэта ‒ особая проза. Она не соответствует литературным канонам, не укладывается в привычные штампы, к ней и подход должен быть другим, она ждёт своего исследователя.

Гоголев много переводился на разные языки, вышло не менее десяти его книг на русском языке, есть и удачные, хорошие переводы. Но должен сказать: ему в переводах не везёт, поэтому я предпочёл дать свои подстрочные (отнюдь не поэтические) переводы. В вопросах перевода я разделяю позицию К.И. Чуковского.

Подлинный талант не поддаётся гнёту системы. И так называемое советское время знает немало талантливых писателей, как русских, так и национальных. Достаточно назвать такие выдающиеся имена, как Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим и Чингиз Айтматов. В этом ряду северяне Иван Гоголев, Юрий Рытхэу, Вл. Санги и Юван Шесталов.

Казалось бы, литература ранее бесписьменных народов должна была бы иметь какие-то свои уровни. Но то, что названные писатели “отсталого” Севера буйно прорвались в ряды высокой литературы, объясняется синтезом древней глубинной духовности патриархальных народов с высокой русской (и мировой) духовностью. В истории духа не может быть ни молодых и старых, ни малых и больших народов. Дело только в том, что в силу различных обстоятельств общественно-исторического и природно-географического характера некоторые народы позже вышли на арену истории, и их подспудная духовность, раскрываясь, даёт столь пышные плоды.

Якутская литература не обделена талантами. Не перестает радовать подлинно народный, яркий эпический талант старейшины поэтов П. Тобурокова, сильный оригинальный талант С. Руфова, богатые палитры М. Ефимова, Р. Багатайского и других. Но феномен И. Гоголева ‒ выше таланта. В “Слове о Толстом” Л. Леонов говорил: “Думы и вдохновения, преодолённые сомнения и надежды эпохи и составляют золото литератур, живучесть которых целиком зависит от того, насколько они обеспечены историческим опытом современников, для таланта ‒ казной всенародной, для гения ‒ общечеловеческой”.

Нашего латиноамериканского современника Г.Г. Маркеса называют “колумбийским вулканом”. На нашей благодатной, великой Лене тоже есть вулкан ‒ вулкан фантазии и творчества, вулкан поэзии и мудрости, имя ему ‒ Иван Гоголев.