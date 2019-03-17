Второй день КМ. Итоги группового этапа России и Турции

Россия одержала победу в групповом этапе Кубка мира по вольной борьбе. Россияне со счетом 10:0 одержали победу над сборной Турции, сообщает телеканал «Якутия 24».

Член российской сборной Муслим Садулаев выиграл со счетом 6:1 у турецкого борца Али Карабога. Спортсмены выступали в весовой категории до 57 кг.

На Кубке мира по вольной борьбе в Якутске в весовой категории до 61 кг победу над турецким борцом М. Актас одержал победу Рамазан Ферзалиев со счетом 11:2.

Виктору Рассадину в весе до 65 килограммов присудили победу в виду неявки соперника с турецкой стороны.

Анзор Закуев одержал победу со счетом 6:2 в весовой категории до 70 кг над Серхатом Арсланом.

В весе до 74 кг явным фаворитом схватки был Тимур Бижоев. Российский борец не оставил шансов противнику из Турции — Назиму Селами Кара и показал яркую и зрелищную победу со счетом 12:0.

В категории до 79 кг Хусей Суюнчев победил со счетом 8:0 борца Абдулкадира Озмена. Турецкий борец активизировался лишь во втором периоде, но это не принесло ему победы.

Победа в весе до 86 кг была присуждена Владиславу Валиеву в связи с болезнью турецкого борца Фатиха Эрдина.

Представитель известной борцовской династии из Дагестана Алихан Жабраилов в категории до 92 кг сразил Сулеймана Карадениза со счетом 4:0.

В весе до 97 кг Расул Магомедов одержал верх в схватке с Али Бончеоглу со счетом 4:0.

В тяжелом весе Россию представлял Павел Кривцов. Он одержал победу над Абдуллой Омак в весовой категориии до 125 кг со счетом 2:1.

Фото: wrestrus.ru