Второй участник секс-скандала в Якутске отправлен под арест

Второй участник секс-скндала, произошедшего в Якутске, так же признан виновным в мелком хулиганстве и отправлен под арест, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на Якутский городской суд.

Соответствующее дело об административном правонарушении было рассмотрено городским судом на основании протокола, составленного Отделом полиции номер 2 МУ МВД РФ «Якутское» в отношении гр.Алексея Сивцева по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Как установил суд, «Сивцев, находясь в общественном месте , будучи в состоянии опьянения открыто совершил с гражданкой Трофимовой Сахаайей половой акт, оскорбляя человеческое достоинство и общественную мораль, на замечания прохожих выражался нецензурной бранью, тем самым проявил явное неуважение к обществу».

В судебном заседании Сивцев (имеющий регистрацию по месту жительства) вину в совершении административного правонарушения признал, обстоятельства, изложенные в протоколе, подтвердил. При этом установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности в сфере нарушения общественного порядка.

В связи с этим, по результатам рассмотрения дела суд отправил Сивцева под арест на 10 суток.