Второй суд Местникова: отказано в возврате дела прокурору

Сегодня, 8 декабря, судья Георгий Николаев отказал защите Николая Местникова в ходатайстве о возврате уголовного дела прокурору.

Как сообщал Sakhalife, на судебном заседании 26 ноября такое ходатайство внесла адвокат Тамара Местникова, которая ведет все дела бывшего директора аэропорта «Якутск». Тогда суд предоставил обеим сторонам время: гособвинителю — для опровержения ходатайства защиты, подсудимому и его адвокату — для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, что в Якутском городском суде идет рассмотрение второго уголовного дела Николая Местникова, экс-директора аэропорта «Якутск». Кстати, судья Георгий Николаев так же проводит судебное рассмотрение дела утумовцев – Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой.

По второму делу Николай Местников обвиняется в том, что в период с февраля 2016 года по март 2018 года получил взятку на общую сумму свыше 3 миллионов рублей от одной из коммерческих организаций за беспрепятственное осуществление деятельности в рамках договоров по оказанию услуг по обслуживанию коммунальных систем тепло-водоснабжения и канализации АО «Аэропорт «Якутск».

Напомним, что по первому уголовному делу Николай Местников 6 августа 2019 года был осужден Якутским городским судом на 9 лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей. Осужденный был признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Как признал суд, бывший гендиректор аэропорта «Якутск» получил взяток на 27 млн рублей от частных фирм по упаковке багажа и уборке.

Sakhalife подробно освещал из зала суда этот судебный процесс.

В начале октября якутские СМИ сообщили, что Верховный суд РФ России рассмотрел апелляцию Николая Местникова и вынес решение не в пользу осужденного – приговор остался в силе, а сумма штрафа возросла на 27 млн рублей. То есть российский суд высшей инстанции вынес более жесткое решение, чем до этого Верховный суд РС(Я) и Кассационный суд в г. Владивостоке, куда так же обращался с жалобами Местников, и которые оставили решение суда первой инстанции в силе с несущественными поправками.

Рассмотрение уголовного дела Николая Местникова продолжится 17 декабря.