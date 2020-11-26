Второй суд Местникова: адвокат ходатайствует о возврате дела прокурору

Сегодня, 26 ноября, состоялось рассмотрение второго уголовного дела Николая МЕСТНИКОВА, экс-директора аэропорта «Якутск». До этого судебное заседание было отложено из-за болезни судьи Георгия НИКОЛАЕВА. Кстати, этот же судья проводит судебное рассмотрение дела утумовцев – Георгия КАРАМЗИНА и Татьяны САМСОНОВОЙ.

Как сообщила пресс-служба Якутского городского суда, сегодня со стороны защиты Николая Местникова поступило ходатайство о возврате уголовного дела прокурору. Судья вынес решение предоставить обеим сторонам время: гособвинителю — для опровержения ходатайства защиты, подсудимому и его адвокату — для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела. Следующее судебное заседание назначено на 8 декабря. Защищает интересы Николая Местникова на всех судебных процессах адвокат Тамара МЕСТНИКОВА.

Второе уголовное дело

Напомним, что по второму делу Николай Местников обвиняется в том, что в период с февраля 2016 года по март 2018 года получил взятку на общую сумму свыше 3 миллионов рублей от одной из коммерческих организаций за беспрепятственное осуществление деятельности в рамках договоров по оказанию услуг по обслуживанию коммунальных систем тепло-водоснабжения и канализации АО «Аэропорт «Якутск».

В первый раз судебное рассмотрение было приостановлено — 14 июля судья Якутского городского суда Анатолий Каратаев возвратил в следственные органы обвинительное заключение по второму делу Николая Местникова, с формулировкой «обвинительное заключение составлен с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ». Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РС(Я), дело возвращено в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, которое и вело следствие по второму делу Николая Местникова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Первое уголовное дело

Напомним, что бывший директор аэропорта «Якутск» Николай Местников 6 августа 2019 года был осужден Якутским городским судом по первому уголовному делу на 9 лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей. Осужденный был признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Как признал суд, бывший гендиректор аэропорта «Якутск» получил взяток на 27 млн рублей от частных фирм по упаковке багажа и уборке.

Sakhalife подробно освещал первый судебный процесс.

В начале октября якутские СМИ сообщили, что Верховный суд РФ России рассмотрел апелляцию Николая Местникова и вынес решение не в пользу осужденного – приговор остался в силе, а сумма штрафа возросла на 27 млн рублей. То есть российский суд высшей инстанции вынес более жесткое решение, чем до этого Верховный суд РС(Я) и Кассационный суд в г. Владивостоке, куда так же обращался с жалобами Местников, и которые оставили решение суда первой инстанции в силе с несущественными поправками.

Во время следствия и отбывания наказания Николай Местников, как никто другой из якутских вип-заключенных, этапировался из одного места лишения свободы в другое – вначале находился в СИЗО в Иркутске, которое назвал на суде «адом на земле», затем отбывал срок в ИК-7 в Хабаровском крае, при этом его периодически доставляли в СИЗО Якутска. По сведениям средств массовой информации, одно время его сокамерниками в следственном изоляторе Якутска были экс-руководитель «Саханефтегазсбыта» Игорь НИКИТИН и руководитель строительной компании «Утум» Георгий Карамзин, по делу которого сейчас тоже идет суд.