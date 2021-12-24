Второй страшный пожар в Якутии! Погиб ребенок…

В Мирнинском районе Якутии за сутки произошел второй трагический пожар. Погиб ребенок

24 декабря второй трагический пожар произошел за последние сутки в Мирнинском районе. В 9:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме на ул. Дорожная в г. Мирный. Огнеборцы были на месте через шесть минут. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля. В ходе тушения пожара в одной квартире было обнаружено тело ребенка 2014 г.р. Пожар ликвидирован. Огнем повреждена кровля дома по всей площади и квартира на площади 35 кв.м. Общая площадь пожара составила 105 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение было привлечено 3 единицы пожарной техники и 17 человек личного состава МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я).

Ранее, 24 декабря в 02:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в квартире жилого каменного дома на ул. Гидростроителей в п. Светлый Мирнинского района. Уже через две минуты на месте были огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела комната. Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе 4 ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв.м. К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 г.р., мужчина 1966 г.р., личность третьего погибшего устанавливается. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава из числа Государственной противопожарной службы РС (Я) и МЧС России.