19.08.2022
12:53
92
Якутия
Второй отряд молодогвардейцев прибыл из Верхоянска
Прибыл второй отряд молодогвардейцев из Верхоянска по окончании ликвидации последствий паводка!
18 августа активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» со студенческим Профсоюзом СВФУ им. М.К. Аммосова прилетели из Верхоянского улуса, где проводили восстановительные работы и оказывали помощи пострадавшим от паводка жителей.
«Наконец прибыли наши парни со второго отряда после плодотворной работы в Верхоянском улусе. Мы тепло встретили наших активистов, очень ими гордимся!» — комментирует Артемьев Конон, руководитель аппарата ЯРО ВОО «МГЕР».
Фото: пресс-службы
Источник: ЯРО ВОО МГЕР
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.08.2022
0
39
19.08.2022
1
91
19.08.2022
0
87
19.08.2022
0
101
19.08.2022
0
92
19.08.2022
0
131
19.08.2022
0
386
19.08.2022
0
602
19.08.2022
0
125
19.08.2022
0
846
19.08.2022
0
134
19.08.2022
0
809
19.08.2022
0
566
19.08.2022
0
296
19.08.2022
0
428
19.08.2022
0
212
19.08.2022
0
246
19.08.2022
0
495
19.08.2022
0
258
19.08.2022
0
886
19.08.2022
0
343
19.08.2022
0
1020
18.08.2022
0
1628
18.08.2022
0
1637
18.08.2022
1
2720
18.08.2022
0
2904
18.08.2022
0
343
18.08.2022
0
1361
18.08.2022
0
1542
18.08.2022
0
960
18.08.2022
0
925
18.08.2022
0
1554
18.08.2022
0
904
18.08.2022
0
2225
18.08.2022
0
966
18.08.2022
0
716
18.08.2022
0
541
18.08.2022
0
272
18.08.2022
0
1647
18.08.2022
0
290
18.08.2022
0
430
18.08.2022
0
375
18.08.2022
0
278
18.08.2022
0
248
18.08.2022
0
726
18.08.2022
0
366
18.08.2022
0
267
18.08.2022
0
326
18.08.2022
1
1165
18.08.2022
0
346
18.08.2022
0
516
18.08.2022
0
487
18.08.2022
0
359
18.08.2022
0
328
18.08.2022
0
1121
18.08.2022
0
405
18.08.2022
0
852
18.08.2022
0
3055
ТОП НОВОСТИ
16.08.2022
0
14180
17.08.2022
0
11272
16.08.2022
0
11267
16.08.2022
1
11124
18.08.2022
0
9937
16.08.2022
0
9530
15.08.2022
0
7910
13.08.2022
0
6837
Добавить комментарий