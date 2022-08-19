19.08.2022
12:53
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Якутия

Второй отряд молодогвардейцев прибыл из Верхоянска

Прибыл второй отряд молодогвардейцев из Верхоянска по окончании ликвидации последствий паводка!

18 августа активисты Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» со студенческим Профсоюзом СВФУ им. М.К. Аммосова прилетели из Верхоянского улуса, где проводили восстановительные работы и оказывали помощи пострадавшим от паводка жителей.

«Наконец прибыли наши парни со второго отряда после плодотворной работы в Верхоянском улусе. Мы тепло встретили наших активистов, очень ими гордимся!» — комментирует Артемьев Конон, руководитель аппарата ЯРО ВОО «МГЕР».

Фото: пресс-службы
Источник: ЯРО ВОО МГЕР

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