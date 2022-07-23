Второй отряд молодогвардейцев отправился в Верхоянск

Сегодня утром, 23 июня, активисты Молодой гвардии Единой России со студенческим профсоюзом СВФУ вылетели для ликвидации последствий паводка в Верхоянский улус в составе 9 человек.

Первый отправившийся отряд находится уже неделю в селе Суордах для проведения восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим от паводка жителей.

Свинобоев Сергей, активист МГЕР и ППОС СВФУ: «Тысячи людей нашей Республики оказались в непростой ситуации, где мы не должны оставаться в стороне. Наши парни твердо настроены на плодотворную работу. Как и ранее отправившийся отряд, мы будем работать не покладая рук!».