25.07.2022
11:57
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Якутия

Второй отряд молодогвардейцев отправился в Верхоянск

23 июля активисты «Молодой Гвардии Единой России» со студенческим Профсоюзом СВФУ вылетели для ликвидации последствий паводка в Верхоянский улус в составе 9 человек.

Первый отправившийся отряд находится уже неделю в селе Суордах для проведения восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим жителям от паводка

Свинобоев Сергей, активист МГЕР и ППОС СВФУ: «Тысячи людей нашей республики оказались в непростой ситуации, где мы не должны оставаться в стороне. Наши парни твердо настроены на плодотворную работу. Как и ранее отправившийся отряд, мы будем работать не покладая рук!».

Источник: предоставлено ЯРО «МГЕР»

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