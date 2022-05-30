Второй круг судебного процесса утумовцев

Как сообщал Sakhalife, 14 апреля в Верховный суд РС(Я) вернул уголовное дело Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой (ООО «Утум-Инвест+») на повторное рассмотрение в Якутский городской суд. Суд высшей инстанции не согласился с решением судьи городского суда Лены Егоровой оправдать руководство ООО «Утум-Инвест+», которых обвиняли в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

На четверг, 2 июня, назначено судебное заседание по повторному рассмотрению этого нашумевшего уголовного дела.

Напомним, что Татьяну Самсонову и Георгия Карамзина обвиняли в подстрекательстве экс-заммэра Якутска Василия Гоголева к вымогательству «отступных» у строительной фирмы «СтройАкадемии» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии». Судья Лена Егорова вынесла оправдательный приговор в связи с тем, что ранее Арбитражным судом были расторгнуты договор о купле-продаже земельного участка, поэтому допсоглашение к нему стало недействительным, как и договор купли-продажи прав застройщика.

4 апреля этого года Верховный суд РС(Я) вынес решение отменить оправдательный приговор утумовцам и вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе судей, сохранив подписку о невыезде и надлежащей поведении для Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой.

Важно отметить, что суд по делу Василия Гоголев уже состоялся, так как оно было выделено в отдельное производство. На суде экс-заммэра полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2021 года Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.

Апелляционная судейская коллегия Верховного суда РС(Я) в своем решении от 4 апреля отметила, что в оправдательном приговоре Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой была дана оценка действиям бывшего заммэра Василия Гоголева без учета того, что в отношении него имеется вступивший в законную силу приговор, таким образом допущена переоценка обстоятельств, уже установленных им.

Помимо этого, суд высшей инстанции счел, что судья городского суда сделала неправомочные выводы об отсутствии доказательств противоправности в действиях Карамзина и Самсоновой в связи с тем, что договоры купли-продажи участка и прав застройщика признаны Арбитражным судом расторгнутыми, при этом не дав оценку тому, что последствия для потерпевшей стороны не наступили только в следствии пресечения противоправных действий обвиняемых по независящим от них обстоятельствам, так как иск в Арбитражный суд был подан уже после возбуждения уголовного дела.