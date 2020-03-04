14 марта 2020 г. Филармония Якутии ждет слушателей на второй концерт цикла «Фабио приглашает…»

Маэстро представит программу в исполнении симфонического оркестра Symphonica ARTica с участием лауреата международных конкурсов, солиста Московской филармонии, скрипача Льва СОЛОДОВНИКОВА и заслуженной артистки России и Якутии Марины СИЛИНОЙ.

В программе концерта прозвучат произведения И. Стравинского и М. Мусоргского.

Стоимость билета 500-700 рублей.

Скидки 15% — пенсионерам, 20% — студентам, 30% — при коллективной заявке, индивидуально – по клубным картам.

Ждем вас 14 марта в 18:30 в зале Детской школы искусств №1 г. Якутска.

Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. (4112) 402-196.

Онлайн продажи: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s9