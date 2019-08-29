Второй этап реконструкции ВПП аэропорта «Якутск» перенесен

Этап работ в ходе реконструкции объекта «ИВПП-2 аэропорта Якутск», который предполагает укорочение ВПП и ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов, по независящим от АО «Аэропорт Якутск» причинам перенесен до мая 2021 г.

Решение представлено Министерством транспорта России совместно с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в собственности которого находится аэродром аэропорта «Якутск», и связано с необходимостью корректировки проектной документации, выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство соединительного пандуса, который необходим для выполнения полетов в осенне-зимний период в условиях ограниченной видимости.

Строительно-монтажные работы по результатам конкурсных процедур по заказу ФГУП «АГА(А)» начало выполнять АО «Ирмаст-холдинг» в мае 2018 г. Первый этап работ охватил участок длиной 970 м, ремонт которого с мая по октябрь 2018 г. в штатном режиме провела подрядная организация. Тогда же был начат ремонт двух рулежных дорожек, работы по ним будут завершены в 2019 г. В этом году также завершено строительство стоянки обработки ВС противообледенительной жидкостью, проведены работы по водоотведению и засыпке прилежащих к летному полю водоемов.

Таким образом, до мая 2021 г. рабочая длина ВПП аэропорта «Якутск» останется без изменений (2248 м). Этой длины достаточно, чтобы принимать воздушные суда типа Boeing 737, Airbus А320, Ту-204, в том числе зимой в условиях ограниченной видимости. Расписание полетов до этого периода останется без существенных изменений. В частности, в осенне-зимний период 2019-2020 гг. авиакомпания «Аэрофлот» продолжит выполнять полеты по направлению Якутск – Москва – Якутск шесть дней в неделю. Кроме того, по центральным направлениям продолжат летать авиакомпании «Якутия», Nordwind Airlines, группа компаний S7.

Перенесенный на 2021 г. этап реконструкции ВПП является самым трудоемким, когда для посадки воздушных судов будет использоваться участок полосы длиной 1623 м, для взлета – 1725 м. О готовности в этот период выполнять полеты по центральному расписанию (Москва, Санкт-Петербург) заявила авиакомпания «Якутия», она будет использовать для этого воздушное судно Boeing 737-700. Также остается в силе договоренность с авиакомпанией «Сибирь» (группа компаний S7), которая рассчитывает выполнять пять рейсов в сутки на воздушном судне Embraer-170 LR до Новосибирска. Следует подчеркнуть, что в таком режиме аэропорт «Якутск» будет работать порядка пяти месяцев (с мая по октябрь 2021 г.).

После завершения данного этапа отремонтированная часть полосы будет соединена со «старой» с помощью пандуса, тогда длина ВПП составит 3400 м, что исключит ограничения по типам воздушных судов и их максимальной коммерческой загрузке и позволит в зимний период в условиях морозных туманов выполнять полеты с использованием системы ILS (инструментального захода на посадку).

В мае 2022 г. пандус будет демонтирован, реконструкция охватит оставшийся участок длиной 1648 м., а для полетов будет использоваться отремонтированная часть полосы длиной 1800 м. Полное завершение реконструкции объекта «ИВПП-2 аэропорта Якутск» запланировано на осень 2022 г.

Реконструкция объекта «ИВПП-2 аэропорта Якутск» предусмотрена в целях развития национальной опорной аэропортовой сети Российской Федерации и производится в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» за счет федерального бюджета.