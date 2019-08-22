Второй этап операции «Такси»

В Якутии 27 августа стартует второй этап профилактической операции «Такси». Напомним, первый этап операции «Такси» прошел в апреле этого года в 19 районах республики и в городе Якутске.

В течение одной недели старшие государственные инспектора Департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и ведущий специалист Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Минтранса Якутии совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) проведут масштабные проверки таксистов.

По словам специалистов Министерства, за первое полугодие 2019 года составлено 36 административных материалов и проведено 110 рейдов. Основные нарушения, которые допускают перевозчики, касаются отсутствия цветографической схемы и фонаря, отсутствия в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами перевозки пассажиров, а также нарушение требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсового контроля технического состояния легкового такси.

Профилактическая операция «Такси», которая пройдет в эти дни на территории Якутии призвана не только призвана снизить аварийность на дорогах, но и пресечь деятельность нелегальных таксистов. Операция пройдет с 27 августа по 2 сентября текущего года.