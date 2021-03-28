Второй день голосования в Якутске: комиссии рассмотрели все заявления о нарушениях

В избирательной комиссии городского округа «город Якутск» подвели итоги второго дня голосования на выборах мэра: выборы идут в спокойном рабочем режиме, выявленные нарушения носят технический характер и оперативно устраняются.

В частности, рассмотрена опубликованная в ряде телеграм-каналов ситуация на УИК №778, где жительница города обнаружила в журнале учета избирателей уже проставленную напротив своей фамилии подпись другого человека. Как выяснилось, техническую ошибку совершила родственница избирательницы, проживающая с ней в одной квартире и проголосовавшая ранее — расписываясь в журнале, она ошиблась строкой. Членами комиссии были приняты необходимые меры по коррекции ошибочной записи, горожанка получила возможность проголосовать.

«Но необходимо признать, что иногда ошибаются и представители избиркомов. Например, в УИК №796 наблюдатели обратили внимание на то, что, член комиссии после выдачи бюллетеней вычеркивает избирателей из журнала. Это действительно ошибка, так делать нельзя, и произошла она только из-за неопытности члена комиссии. Председателем УИК были приняты необходимые меры, ошибки исправлены. Избирательная комиссия городского округа провела разъяснительную работу, проведен детальный разбор, допустившему ошибку члену УИК указано на недопустимость таких действий, и он переведен на другой функционал. Особо отмечу, что даже такие неверные действия не могли повлечь за собой исключение людей из списков избирателей, для этого требуется более сложная процедура», — подчеркнула председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» Алла Самойлова.

Отдельное внимание члены городской избирательной комиссии уделили опубликованным в социальных сетях фотоматериалам с УИК №765, расположенной в здании АО «Сахаплемобъединение».

«Авторы публикаций с фотоснимками, на которых было заметно большое количество бюллетеней в коробке, высказывали подозрение в том, что на участке якобы готовились «вбросы» в пользу одного из кандидатов. Однако эти предположения полностью недостоверны. На снимках мы видим коробку с бюллетенями, подготовленную к выезду для надомного голосования. Они оформлены надлежащим образом, на них проставлены по две подписи членов комиссии. Кроме того, в коробке видны и подготовленные индивидуальные пакеты для голосующих граждан – это требование санитарной безопасности, введенное в связи с эпидемией. По списку надомного голосования было запланировано посещение 48 избирателей, в соответствии с законом члены комиссии взяли на два бюллетеня больше – на случай возможной порчи. После выезда было возвращено 3 незаполненных бюллетеня, поскольку одного из избирателей не оказалось дома», — отметила Алла Самойлова.

Также она проинформировала о том, что сведения о публикациях, где утверждалось о готовящихся «вбросах», будут переданы в правоохранительные органы для реагирования в соответствии с законодательством. Председатель городского избиркома призвала жителей Якутска не принимать на веру информацию из непроверенных источников.