Второй день фестиваля «NAUKA 0+» посетили 6200 человек

Впервые за два года фестиваль науки состоялся в очном формате. Событие прошлом в ЦСП «Триумф», где с 10 до 18 часов были представлены экспозиции научно-образовательных учреждений Якутии. За два дня к мероприятиям присоединились 19 390 жителей республики.

Впервые на «NAUKA 0+» состоялся шахматный турнир, который организовала Малая академия наук РС(Я). В рамках турнира прошел зрелищный матч на доске с большими фигурами. В дружескую борьбу вступили представители СВФУ и сборная команда школьников.

«Молодость оказалась сильнее – школьники победили, хотя в какой-то момент преимущество было за нами. Поскольку я довольно долго работал в СВФУ, выступил с командой университета», – поделился генеральный директор Целевого фонда будущих поколений, президент Федерации шахмат РС(Я) Владимир Егоров.

Во время «NAUKA 0+» представили фестиваль технологических конкурсов «ПоТок-2022». Вчера желающие узнали о программе в онлайн-формате, а сегодня в «Триумфе» смогли ознакомиться подробнее с возможностями экосистемы для развития технологического предпринимательства.

«Идея провести такой фестиваль возникла на «Архипелаг-2022». Основная идея его в том, чтобы рассказать студентам о возможностях, что созданы в университете для развития технологического предпринимательства. Мы хотим рассказать о том, где можно реализовать свои идеи», – поделилась программный директор «Точки кипения» СВФУ Елена Афанасьева.

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г.Сафронова также не остался в стороне от фестиваля науки. Институт продемонстрировал виды паразитов, поражающих животных и людей – желающие могли изучить их поближе с помощью микроскопа. На стенде НИИ также можно было ознакомиться с разными сортами овса, картофеля, ягод, которые разработаны якутскими учеными и адаптированы к суровым климатическим условиям.

«В НИИ действует два малых инновационных предприятия – одно занимается растениеводством, через Минсельхоз уже раздаются хозяйствам семена. Второе – «Хотубакт», который производит вакцины и препараты», – поделилась Ученый секретарь НИИ Марфа Скрябина.

Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова показал работы студентов выпускных курсов, направленные на развитие детей младшего возраста и их знакомство с якутской культурой. Методические пособия, представленные на фестивале науки, сделаны руками обучающихся. Например, посетители увидели книжку, основанную на региональном компоненте – внутри дети найдут мягкие куклы, которые нужно одеть в якутскую национальную одежду.

«Эти пособия прошли апробацию в детском саду. Можно использовать не только в якутскоязычных группах, но и в русскоязычных, чтобы знакомить детей с культурой. В фестивале науки мы участвуем в первый раз, ведь в этом году в нашем колледже открылись мастерские по дошкольному образованию», – рассказала преподаватель методики дошкольного образования Намского педколледжа Ольга Уваровская.

Справка:

Генеральным спонсором фестиваля в Якутии выступает Фонд целевых поколений РС(Я).