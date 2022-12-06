Второй автомобиль сгорел в Якутске!

Уже второй автомобиль загорелся в Якутске. Видео КримЯкутия.

Как сообщила пресс-служба МЧС РФ по РС(Я), 6 декабря в 21:12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на перекрестке ул. Дзержинского-Кальвица в г. Якутске. Через 1 минуту к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горел автомобиль. В результате пожара автомобиль поврежден огнем по всей площади: 4 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.