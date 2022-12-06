06.12.2022
22:55
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Происшествия

Второй автомобиль сгорел в Якутске!

Уже второй автомобиль загорелся в Якутске. Видео КримЯкутия.

Как сообщила пресс-служба МЧС РФ по РС(Я), 6 декабря в 21:12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на перекрестке ул. Дзержинского-Кальвица в г. Якутске. Через 1 минуту к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горел автомобиль. В результате пожара автомобиль поврежден огнем по всей площади: 4 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

В Якутске сгорела иномарка, пожар чуть не перекинулся на 2-этажку
Фото: тгк КримЯкутия
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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