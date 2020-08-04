Второе уголовное дело Николая Местникова возвращено в следком



Как сообщается на сайте Якутского городского суда, судья Анатолий КАРАТАЕВ возвратил в следственные органы обвинительное заключение по второму делу Николая МЕСТНИКОВА, бывшего директора аэропорта Якутск, с формулировкой «ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (обв. акт) СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ требований Кодекса (уголовно-процессуального кодекса)».



Напомним, что в Якутском городском суде 14 июля рассматривали второе уголовное дело в отношении экс-директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Николая Местникова, как и на первом судебном процессе, защищала адвокат Тамара МЕСТНИКОВА, известная своим умением находить изъяны в юридическом оформлении судебных материалов. Видимо, и на этот раз опытный адвокат нашла нарушения. По крайней мере, судья Анатолий Каратаев вынес решение о возвращении дела в следственные органы, сославшись на нарушения УПК при составлении обвинения.



К сожалению, из-за ограничений, введенных в связи с пандемией короновируса, запрещен доступ журналистов на заседания в Якутском городском суде, поэтому Sakhalife лишен возможности сообщить все подробности судебного заседания по этому резонансному делу, которое вызывает широкий интерес в обществе.



Как нам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РС(Я), дело возвращено в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, которое и вело следствие по по второму делу Николая Местникова о получении взятки для устранения нарушений при составлении обвинения.



Николай Местников был доставлен в суд из следственного изолятора г.Якутска. Отметим, что недавно «Вести Якутии» сообщили со ссылкой на свои источники, что Николай Местников поделился со своими вип-сокамерниками — экс-руководителем «Саханефтегазсбыта» Игорем Никитиным и экс-директором ЛГБУ Павлом Снытко своими дальнейшими планами. Судя по ним, он готов пойти на сотрудничество со следствием и судом. Теперь решением судьи Анатолия Каратаева суд отложен, тем самым отложены и «опасные» признания бывшего директора аэропорта?



Справка.

По второму делу Николай Местников обвиняется в том, что в период с февраля 2016 года по март 2018 года получал взятки на общую сумму более 3 млн. рублей от одной из коммерческих организаций за беспрепятственное осуществление деятельности в рамках договоров по оказанию услуг по обслуживанию коммунальных систем тепло-водоснабжения и канализации АО «Аэропорт «Якутск».

Напомним, 6 августа 2019 года Николай Местников был приговорен Якутским городским судом к 9 годам строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Помимо этого, Николаю Местникову запрещено занимать руководящую должность на четыре года. Осужденный был признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Всего бывший гендиректор аэропорта «Якутск» получил взяток на 27 млн рублей.