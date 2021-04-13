Второе размещение облигаций ПАО ЯТЭК вызвало высокий розничный спрос

12 апреля 2021 года на Московской бирже состоялось второе размещение облигаций ПАО «ЯТЭК», объем которого составил 5 млрд рублей, срок обращения 4 года.

Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО «ЯТЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.

Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе процедуры «book-building» закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9.15% годовых. Второй раз подряд размещение облигаций ЯТЭК сопровождается повышенным спросом со стороны инвесторов на Московской бирже – всего было подано более 4 800 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7.5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.

«Сегодня ПАО «ЯТЭК» привлекает финансирование для реализации масштабной инвестиционной программы. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут потрачены на геологоразведочные работы для разведки и наращивания запасов, а также капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа. Более того, в прошлом году нам удалось значительно улучшить операционную и финансовую эффективность компании. Глубокая модернизация, которую прошла компания за последнее время, а также масштабные планы по развитию бизнеса привлекают внимание все большего количества инвесторов на Московской бирже. Высокий розничный спрос говорит о том, что частные инвесторы считают бизнес ПАО «ЯТЭК» надежным и перспективным. АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне «А(RU)», и присвоило новому займу рейтинг «A(RU)», — прокомментировал генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.

Организаторами выпуска выступили Банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк. Агент по размещению: Банк «Открытие».