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«Второе дыхание» якутских прыжков

Призовой фонд чемпионата составил 436 тыс. рублей.

Начало лета становится моментом, когда надо уже подводить итоги прошедшего сезона. Этот момент настал и для спортсменов по якутским прыжкам, у которых в эти выходные состоялся Чемпионат Республики Саха (Якутия). Самым значимым отличием от предыдущих лет стало то, что с этого года, чемпионат будет посвящен памяти мастера спорта РСФСР и ЯАССР по якутским прыжкам и северному многоборью, многократному чемпиону республики, абсолютному чемпиону IХ и Х Спартакиад народов Якутии, Спартакиад на призы Василия Манчаары, II и III Сельских спортивных игр Якутии, рекордсмену республики по прыжкам кылыы и по сумме троеборья, выдающемуся спортсмену XX века в Якутии Василию Васильевичу НИКОЛАЕВУ.

На открытии чемпионата, поприветствовать всех собравшихся спортсменов пришли министр спорта по ФКиС РС(Я) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ, председатель Конституционного суда РС(Я), президент Ассоциации «Сахаада-Спорт» Александр КИМ-КИМЭН, зам. директора РЦНВС им. В. Манчаары Геннадий ВАСИЛЬЕВ, вдова Василия Васильевича Люция НИКОЛАЕВА, друг и однокурсник Борис МОРДОВСКОЙ и многие другие. Все они отметили важный вклад Василия Николаева в развитие якутских прыжков, то как он отдавал всего себя этому виду спорту и любил её. Люция Григорьевна сказала, что для семьи Николаевых этот момент очень важен и поблагодарила всех, кто помог в увековечивании памяти её мужа.

После теплых слов воспоминаний и благодарственных речей, Иннокентий Григорьев, в торжественной обстановке, вручил удостоверение мастера спорта РС(Я) по якутским прыжкам Христофору ТУТУКАРОВУ (Вилюйский улус). Также, из рук министра, почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)» был награжден первый мастер спорта по прыжкам «куобах» — Арнольд МАЛЫГИН. Наверняка, для молодых ребят, было важно увидеть столь значимую личность в истории якутского национального спорта вживую.

Чемпионат собрал более 40 спортсменов, которые выступали по трём возрастным категориям – мужчины, женщины и мужчины-ветераны. Самое большое количество участников ожидаемо было у мужчин – 28 спортсменов.

Первой дисциплиной был «кылыы» и на стартовый рубеж вышли женщины, а за ними сразу мужчины-ветераны. Они вслед друг за другом прыгнули все свои шесть попыток. Среди женщин, за явным преимуществом, победу одержала Саяна УВАРОВСКАЯ, из Кобяйского улуса, с результатом 23 м 19 см. В последние годы она заметно прогрессировала и стала лидером в женском дивизионе.

Среди наших почтенных ветеранов, лидером, ожидаемо стал Виталий ВАСИЛЬЕВ, который с этого года будет выступать в этой возрастной категории. Нюрбинский атлет, в своей первой попытке, по старой привычке чуть ли не прыгнул все 11 отметок, чем немного повеселил весь собравшийся народ и лишь только потом, вспомнив что он уже ветеран, прыгнул дозволенные ему 7 отметок и приземлился на отметке 27 м 13 см. Стоит признать, что результат у него совсем неплохой и он, при должной подготовке, казалось мог бы дать отпор и молодым ребятам.

После небольшого перерыва наступила очередь мужчин, где с первых попыток выяснились лидеры в этом этапе – это Дмитрий ВЕРШИНИН, Владислав ПОПОВ, Яков ДМИТРИЕВ и Кай АДАМОВ. Все они перепрыгнули за отметку 44 метра. Но в итоге, чемпионом в этом этапе стал Яков Дмитриев – его результат 45 м 37 см. Ставший вторым Дмитрий Вершинин, отстал от него всего на 21 сантиметр. Так, в итоге лишь этим двум парням сумела покориться отметка 45 метров.

Во второй дисциплине «ыстанга», во всех возрастных категориях, лидеры остались на своих прежних местах и упрочили свое преимущество над своими соперниками. Отметим результат Якова Дмитриева, который вновь сумел перепрыгнуть отметку 45 метров и тем самым не дал ни единого шанса своим преследователям.

Второй день стартовал с награждения победителей и призеров по итогам первого дня чемпионата. Чемпионам и призерам вручили денежные награды, памятные сувениры и ценные подарки от имени спонсоров чемпионата.

После торжества началась финальная часть соревнований по дисциплине «куобах». Вновь женщины и ветераны начали первыми прыгать свои попытки. Среди женщин, Саяна Уваровская, в третий раз поднялась на высшую ступень пьедестала. Но в этот раз, ей было оказано достойное противостояние от молодой Ксении Смогайловой. Она до конца представляла угрозу лидеру и не ясно было, достанет она её в итоге или нет. Но в окончательном счете она так и не смогла достать лидера и отстала всего на 10 сантиметров.

У ветеранов-мужчин безоговорочную победу праздновал Виталий Васильев. Не зря он является неоднократным рекордсменом республики в этой дисциплине, и еще будучи молодым не давал ни единого шанса своим визави. Так случилось и в новой для него возрастной категории.

Среди мужчин, единоличным лидером в этой дисциплине, является действующий рекордсмен республики Андрей ВАСИЛЬЕВ из Таттинского улуса. Но он еще не успел восстановиться от травмы, полученной в турнире имени Валерия КОЧНЕВА, и пропустил этот старт. Так что титул чемпиона республики по прыжкам «куобах» становился вакантным. И новым чемпионом стал Эрэл ТИХОНОВ из Нюрбинского улуса. Его результат – 39 м 97 см.

Отметим также еще одно событие. По ходу этого чемпионата, два нюрбинских спортсмена выполнили норматив мастера спорта — Артем ИВАНОВ выполнил норматив мастера спорта по сумме троеборья, а известный многоборец Владимир ФЕДОРОВ, «прыгнул на мастера» в дициплине «куобах». Как потом позже признался новоиспеченный мастер спорта Владимир Федоров, он сам не ожидал что сумеет прыгнуть так далеко. Поздравляем обоих спортсменов со столь значимым событием и желаем в дальнейшем лишь улучшать свои результаты.

Отдельно стоит упомянуть и общий призовой фонд соревнований – он составил невероятные 436 тыс. рублей. Организаторы, спортсмены и родные Василия Васильевича передают слова благодарности друзьям и коллегам за их помощь, а именно ООО «Ленагаз» (директор Иванов Ю.В.), АК ЯПТА «Алроса» (директор Гаврильев В.Г.), АО «РИК Автодор» (директор Сидоров А.К.), АО «Сахатранснефтегаз» (директор Макаров И.К.), МР «Вилюйский улус» (глава Винокуров С.Н.), МР «Жиганский улус» (I зам. главы Сергеев В.Н.), МР «Амгинский улус» (глава Архипов Н.А.), Министерству по физической культуре и спорту РС(Я) (министр Григорьев Ю.И.), Министерству культуры и духовного развития РС(Я) (министр Куприянов Ю.С.), ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В. Манчаары (директор Мохначевский Г.М.), ПБ «Чолбон» (директор Прокопьев А.Т.), одноклассникам (выпуск 1979 г. Верхневилюйской СШ №2), однокурсникам и всем друзьям-прыгунам, которые были рядом с ним всегда и поддерживали на протяжении всей его жизни. И видя то, как все они сразу откликнулись спонсировать и помочь в организации чемпионата, можно еще раз убедиться в том, что Василий Васильевич был человеком с большим сердцем и чистой душой.

Чемпионы и призеры по сумме троеборья:

Мужчины

  1. Яков Дмитриев (Кобяйский улус) – 129 м 09 см
  2. Дмитрий Вершинин (Модун-Намский улус) – 126 м 87 см
  3. Владислав Попов (Намский улус) – 124 м 66 см

Женщины

  1. Саяна Уваровская (Кобяйский улус) – 63 м 61 см
  2. Екатерина Лебедева (Намский улус) – 59 м 45 см
  3. Ксения Смогайлова (Модун-Намский улус) – 59 м 17 см

Мужчины-ветераны

  1. Виталий Васильев (Нюрбинский улус) – 76 м 81 см
  2. Захар Ефремов (Нюрбинский улус) – 71 м 00 см
  3. Александр Чемезов (Модун-Амгинский улус) – 70 м 46 см
Источник: Сандал НИКАНОРОВ, Фото: Петр ФЕДОТОВ, Сандал НИКАНОРОВ.
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