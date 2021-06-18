Второе дыхание Борогонцев

17 июня в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса установили первую сваю квартальной угольной котельной «Восток-1». Объект мощностью 18 МВт будет сдан в эксплуатацию уже осенью текущего года. К нему подключат социальные объекты и жилые дома.

В декабре прошлого года Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку республики на предоставление финансовой поддержки на строительство современной механизированной котельной в селе Борогонцы. Общая стоимость проекта оценивается в 447,83 млн рублей. Госкорпорация выделит 268,69 млн рублей, остальную сумму предоставит ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Жителей села Борогонцы с этим событием поздравил Айсен НИКОЛАЕВ, который находится в Усть-Алданском районе с рабочей командировкой.

Глава республики отметил, что реализация проекта позволит обеспечить потребителей села Борогонцы бесперебойным теплоснабжением, а также снизить расходы на дорогостоящее нефтяное топливо за счёт перехода на уголь, добываемый в Харбалахском угольном разрезе.

«Уверен, что строительство будет завершено в установленные сроки, и уже с сентября котельная начнет работу, снабжая теплом социальные объекты. В перспективе к ней также смогут подключиться и жилые дома», — сказал Айсен Николаев.

По словам главы района Алексея ФЕДОТОВА, благодаря Спортивным играм народов Якутии, которые пройдут в 2022 году в Усть-Алданском улусе, не только строятся социальные объекты, но и развивается инфраструктура.

«Такого масштабного строительства в Борогонцах не было очень давно. Сейчас здесь строятся новые линии связи, ремонтируются дороги, возводятся канализационно-очистительные станции. Это второе дыхание для столицы нашего района. И все благодаря спортивным играм народов Якутии», — сказал глава района и выразил от имени населения улуса благодарность главе Якутии Айсену Николаеву, Правительству республики и народным депутатам.

Проект квартальной котельной «Восток-1» предусматривает оптимизацию двух котельных «Восток» и МСШ-2, а также строительство тепловых сетей общей протяжённостью 787,2 м. и центрального теплового пункта мощностью 3,54 МВт.

К котельной уже этой осенью подключатся социальные объекты: школа, больница и детский сад. В перспективе планируется подключение и жилых домов.