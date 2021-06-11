Второе дело Николая Местникова: финишная прямая

Судья удалился для вынесения приговора Николаю Местникову

В Якутском городском суде сегодня, 11 июня, завершилось рассмотрение второго уголовного дела экс-директора аэропорта «Якутск» Николая МЕСТНИКОВА по ч. 5 и ч.6 ст. 290 УК РФ – получение взятки. Судья Георгий НИКОЛАЕВ удалился для вынесения приговора, который огласит 16 июня. Напомним, что по первому делу Николай Местников приговорен к 9 годам колонии строгого режима.

Второе уголовное дело экс-директора аэропорта «Якутск»

По второму уголовному делу Николай Местников обвиняется в том, что в период с февраля 2016 года по март 2018 года, будучи руководителем аэропорта «Якутск», получил взятку свыше 3 миллионов рублей от коммерческой организации по обслуживанию коммунальных систем аэропорта «Якутск».

При первом рассмотрении в июле 2020 года дело было возвращено в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, которое занималось расследованием всех уголовных дел экс-директора аэропорта Местникова. Осенью оно вновь поступило в городской суд на рассмотрение другому судье – Георгию Николаеву, который провел больше десяти судебных заседаний.

Первое дело Николая Местникова

Напомним, что по первому уголовному делу Николай Местников 6 августа 2019 года был приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 10 млн рублей. Он был признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Как признал суд, бывший гендиректор аэропорта «Якутск» получил взяток на 27 млн рублей от частных фирм по упаковке багажа и уборке аэропорта «Якутск».

Sakhalife подробно освещал из зала суда этот судебный процесс.

Позже Верховный суд РФ России при рассмотрении апелляции Николая Местникова ужесточил приговор, увеличив сумму штрафа до 27 млн рублей.

Как сообщалось в якутских СМИ, два уголовных дела Николая Местникова затрагивают тот период его деятельности на посту директора аэропорта «Якутск», когда его непосредственной подчиненной в должности руководителя производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» АО «Аэропорт Якутск» трудилась Сардана Авксентьева, еще до избрания в мэры Якутска.

Как сообщили «Вести Якутии» ссылкой на свои источники, Николай Местников, находящийся в СИЗО Якутска, сообщил своим сокамерниками, «что больше не намерен покрывать свою бывшую подчиненную и готов пойти на сотрудничество со следствием и судом».

Судебный процесс по второму делу Николая Местникова стартовал в ноябре 2020 года.

В январе 2021 года Сардана Авксентьева объявила о добровольной отставке с поста мэра Якутска.

Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса журналисты не допускаются на судебные заседания, поэтому мы лишены возможности вести прямые репортажи из зала суда.