Вторая волна паводка на Лене: уровни воды растут

Паводковая обстановка на реках республики на 18 часов 26 мая:

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Намского и Кобяйского районов. Протяженность ледохода составляет 215 км, нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Сангары, уровень воды составляет 1163 см при критическом 1150 см (1280 с учетом временной насыпной дамбы).

Верхняя кромка – у н.п. Арбын (Сыгыннах), уровень воды составляет 806 см, при критическом 897 см, наблюдается редкий ледоход.

Сегодня освобождено от воды 70 приусадебных участков, в том числе 25 жилых домов в пригородах Якутска, Едейцах и Графском береге. По оценке ущерба работают оценочные комиссии, постепенно вода убывает из населенных пунктов. Для проведения превентивных взрывных работ в Кобяйском районе и мониторинга акватории Лены работает авиация МЧС России и Полярных авиалиний, уже проведен 1 подрыв на сложном участке, работы продолжаются. На средней Лене преобладает спад уровней воды различной интенсивности. За исключением участка Витим – Ленск, где вследствие выхода второй волны паводка, начался рост уровней воды от 5 до 20 см за сутки, в ближайшие сутки рост уровня воды продолжится. Все превентивные мероприятия в Ленском районе выполнены, экстренные службы находятся в повышенной готовности», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В случае сохранения заторных явлений ниже по течению, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Сангары, Ситте, Аргас Кобяйского района с подтоплением пониженных участков местности.

В ближайшие сутки – двое ожидается дальнейшее понижение уровней воды на территории г. Якутск, Намского, Мегино – Кангаласского и Усть — Алданского районов и постепенное освобождение дворовых территорий и жилых домов от воды, 27 мая ожидается понижение уровней воды ниже неблагоприятных отметок.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 5 км ниже н.п. Батамай, уровень воды 961 см, при критическом 1140 см, наблюдается густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 5 км. В ближайшие сутки – двое ледоход будет продвигаться в устьевом участке. В случае образования заторных явлений в устьевой части реки Алдан, возможно повышение уровней воды у н.п. Батамай с подтоплением пониженных участков местности.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 426 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Походск, уровень воды составляет 173 см, при критическом 260 см, наблюдаются подвижки льда.

В результате сохранения высоких уровней на р. Колыма сохраняется подтопление взлетно – посадочной полосы аэропорта Зырянка. Стыковочные рейсы организованы, Уровень воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 579 см, при критическом 850 см.

Верхняя кромка – у н.п. Колымское, уровень воды составляет 795 см, при критическом 1010 см. Протяженность ледохода составляет 240 км, у н.п. Походск ледоход ожидается 27-29 мая.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов. Протяженность ледохода составляет 272 км, его нижняя кромка расположена в 50 км ниже н.п. Усть-Куйга, уровень воды составляет 710 см, при критическом 1309 см, наблюдается редкий ледоход.

— у г/п Юбилейная уровень воды составляет 159 см, при критическом 1350 см.

— у н.п. Нижнеянск уровень воды составляет 82 см, при критическом 470 см.

Верхняя кромка – у н.п. Сайды, уровень воды составляет 830 см, при критическом 1190 см, наблюдается редкий ледоход.

На реке Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.

— у н.п. Аргахтах наблюдаются подвижки, уровень воды составляет 351 см, при критическом 777 см;

— у н.п. Андрюшкино наблюдаются закраины, уровень воды составляет 461 см, при критическом 510 см. На территории Среднеколымского района ожидается вскрытие реки 26 — 28 мая.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек наблюдается в 300 км ниже г/п Сухана Оленекского района , уровень воды составляет 1533 см, наблюдается густой ледоход.

Верхняя кромка – наблюдается в 100 км ниже г/п Сухана. Протяженность ледохода составляет 200 км, 28-29 мая ожидается подвижка льда у г/п Тюмяти Булунского района, выход в устье – 1-4 июня.

Наблюдается редкий ледоход на реке Индигирка у н.п. Усть-Нера. У гидропоста Индигирский уровень воды составляет 159 см, при критическом 650 см.

— у н.п. Усть – Мома (Хонуу) Момского района уровень воды составляет 310 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Белая Гора Абыйского района уровень воды составляет 476 см, при критическом 1202 см. Вскрытие реки на участке Усть – Мома – Белая Гора ожидается 26-27 мая.

Напоминаем, что для мониторинга паводковой обстановки на реках республики спланирована работа 9 оперативных групп от регионального управления МЧС России, в настоящее время задействовано 4, в составе 53 человек и 10 единиц техники. Проводится постоянное информирование граждан о складывающейся обстановке, проведены берегоукрепительные работы на наиболее уязвимых местах, с возведением временных дамб.



