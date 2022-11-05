05.11.2022
13:06
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Якутия

Вторая группа добровольческого отряда «Боотур» вернулась в Якутию

Как сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, они пройдут курс полной реабилитации в медицинских и оздоровительных учреждениях. сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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