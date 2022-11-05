Вторая группа добровольческого отряда «Боотур» вернулась в Якутию

Как сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, они пройдут курс полной реабилитации в медицинских и оздоровительных учреждениях. сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх