ВТБ: новые условия по ипотечной госпрограмме увеличат доступность нового жилья



ВТБ считает, что снижении ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% и продление ее действия до конца года сделают ипотечные кредиты доступнее для населения и поддержат строительный сектор.

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ставка по льготной ипотеке ниже 10% — это психологически важный уровень для потребителей. «Ипотеку я считаю одной из приоритетнейших задач, потому что она помогает решить очень важную социальную задачу. Мы считаем, что льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%», – заявил глава ВТБ в интервью «России 24» в минувшую пятницу.

По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, ставка в 9% позволит охватить ипотекой большее число потенциальных заемщиков. «Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты – главный драйвер рынка, по ним мы проводим 9 из 10 ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройке – своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Отрадно, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро», – комментирует зампред ВТБ.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках господдержки-2020 банк выдал около 1000 кредитов, объем сделок превысил 4,5 млрд рублей. Ставка по ней для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ – от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

