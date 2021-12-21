Всю жизнь следую правилу «трех П» — врач Иван Егоров

С именем этого человека многое для медицины Якутии связано со словом «впервые». Первые кардиохирургические операции, первая трансплантация родственной почки, первое ЭКО… Министр здравоохранения РС (Я) (1999-2003), заслуженный врач РФ и ЯАССР Иван Егоров — о том, как вопреки преградам двигаться вперед.

Меняя не себя, а обстоятельства

…С его юношеской мечтой не сложилось. Хотел стать хирургом, практически поступил на медико-лечебный факультет ЯГУ, так что будущее, крепко связанное с операционными и скальпелем, представлялось ему уже вполне отчетливо, как вдруг!

— Вызывают меня в областной комитет ВЛКСМ и говорят: «Вот вам направление в Иркутск – на санитарный факультет Иркутского медицинского института. Республике очень нужны санитарные врачи». О том, чем они занимаются, представление я имел достаточно смутное. Но если, надо, значит, надо. Поехал! – вспоминает д.м.н., профессор, Почетный работник санитарной службы РФ, лауреат Государственной премии в области здравоохранения им. П.А. Петрова Иван Яковлевич Егоров.

Решение обкома ВЛКСМ развернет на 180 градусов не только судьбу самого Егорова. Как покажет жизнь, это во многом изменит перспективы самой санитарной службы Якутии, а затем и здравоохранения региона. Но все это будет потом, годы спустя…

…То, насколько санитарно-эпидемиологическая служба республики нуждалась в толковых специалистах, он поймет сразу же, как только в 1967 году, после окончания вуза, вернется в республику и будет направлен в свой родной район — главным врачом Усть-Алданской СЭС.

— Пошел искать ее и не нашел, — вспоминает Иван Яковлевич. – Оказалось, что у нее даже здания нет…

Вся санитарная служба района ютилась в крохотном кабинетике местной амбулатории. Причем, делила его с окулистом.

— В одном углу окулист больных принимает, а в другом помощник эпидемиолога, медстатист и дезинфектор работают. За одним столом — второй поставить некуда… Впрочем, примерно в таких же условиях работали во многих районах республики – для здравоохранения, которое в те годы финансировалось по остаточному принципу, это было не редкость. Причем, на санитарную службу выделялось еще меньше. Однако даже в таких условиях и с такими скудными возможностями она продолжала бороться с инфекционной заболеваемостью, которая в те годы была очень высока, — рассказывает Егоров.

Поэтому первая задача, которую поставил себе новоиспеченный руководитель, это обеспечить районную СЭС достойными условиями труда. И ему это удалось! Через три года в ее штате было уже 18 сотрудников и собственное здание с вновь открытыми службами – бактериологической и санитарно-гигиенической лабораториями. И даже автомобиль, на котором эпидемиологи теперь оперативно отправлялись на инфекционные вспышки.

Правило «трех П»

Работа в районе помогла Егорову неплохо изучить ситуацию в отрасли. А аспирантура Харьковского медицинского института, где в 1973 году он успешно защитит кандидатскую диссертацию по прикладной иммунологии, позволит оценить ее проблемы на новом уровне. И это здорово пригодится ему, когда в 1974 году он получит неожиданное предложение – возглавить санитарно-эпидемиологическую службу ЯАССР, одновременно став заместителем министра здравоохранения региона.

Начать пришлось с тотальной модернизации базы службы, которой, к слову, он будет руководить четверть века. Понимая принцип остаточного финансирования, Иван Егоров знал: ожидание строительства новых объектов может затянуться на годы. А потому решился на неожиданный шаг — обратился к директорам промышленных гигантов Якутии.

— В своих письмах к руководителям крупных объединений, а также союзных министерств и ведомств республики мы объясняли: чтобы бороться с бешенством, бруцеллезом или сибирской язвой, требуются не только хорошие кадры и оборудование, но и здания для районных СЭС. А вот их-то у нас и нет. В той ситуации это был, пожалуй, единственный шаг двигаться вперед вопреки всему, — рассказывает Иван Яковлевич.

Их аргументы оказались убедительными – медикам пошли навстречу. Первыми в новое помещение переехала СЭС Чульмана – здание для них построила местная ГРЭС. Генеральный директор объединения «Якутзолото» Тарас Десяткин обеспечил помещениями санэпидемстанции Оймяконского и Усть-Янского районов. Точно так же благодаря этому новоселья отметили СЭС Покровска, Белой Горы, Чурапчи, Жиганска, Усть-Неры, Намцев, Сангара, Депутатского….

…Между тем, середина 70-ых – это время бурного экономического роста Якутии. Активно развивалась горнодобывающая промышленность, ориентированная на добычу золота, газа, угля, алмазов. Начиналась разработка Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса, Нерюнгринского угольного бассейна, строился БАМ.

— Для санитарной службы Якутии это было крайне сложное время, которое поставило перед нами целый ряд принципиально новых задач, — говорит Иван Яковлевич.

Между тем, освоение человеком нетронутых земель и вторжение в ареал обитания местной фауны иногда приводило к активизации опасных зоонозов. Чего стоит один только случай массового заболевания бешенством в Алдане в 1974 году, когда от укусов диких животных пострадали несколько десятков человек. Четверых спасти не удалось.

— Такого в нашей практике еще не было. Должен сказать, первичный очаг тогда был быстро установлен, с ЧС мы справились, но этот случай заставил всерьез задуматься о последствиях вторжения человека в природу, — говорит Егоров.

Население республики стремительно росло. Со всех концов СССР в Якутию прибывали высококвалифицированные кадры. Закладывались и активно развивались новые города и рабочие поселки – Нерюнгри, Мирный, Удачный, Чернышевский, Айхал, Сарылах… И во всех этих стройках века также участвовали санитарные врачи.

— Они включались в работу с первого этапа — технико-экономического обоснования, и работали вместе с проектировщиками, заказчиками и подрядчиками вплоть до сдачи объекта, — рассказывает Иван Егоров. — Нередко именно по их настоянию, в соответствии с санитарными нормами, корректировался весь процесс прокладки сетей водоснабжения, канализации или технологических линий. Вот почему столь огромен вклад, который внес санэпиднадзор в «рождение» новых городов и поселков республики…

…Специфика работы в санитарной службе всегда требовала особой стрессоустойчивости. А от ее руководителя – еще и умения держать удар. Достаточно вспомнить один только эпизод с ядохимикатами, следы которых в 1974 году как-то были обнаружены в сливочном масле из Чурапчинского района. Причем, в таком количестве, что санитарные врачи тут же забили тревогу.

— Это было время, когда благодаря успехам химической промышленности СССР, ядохимикаты стали очень популярны в народном хозяйстве. На полях ими травили вредителей, но в то же время вместе с кормом они попадали и в организм домашнего скота, прежде всего, коров. И вот однажды исследование проб масла на остаточное содержание этих веществ выдало такой результат, что я тут же приказал изъять из реализации большую партию масла. Кроме того, мы запретили жителям Чурапчинского и Усть-Алданского районов пить молоко. Однако сельхозпроизводители торопились выполнить планы по заготовкам. Что тут началось! – вспоминает Иван Яковлевич.

Ему пришлось выдержать не только звонки с категорическими требованиями отменить запрет от представителей районного руководства, но и непростое совещание в Совете Министров ЯАССР. Точка в споре была поставлена после того, как начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения РСФСР Н.С.Титков предложил отправить пробы сливочного масла в Киевский институт токсикологии. Полученный результат полностью подтвердил правоту санитарных врачей.

— Суть профессии санитарного врача – а по большому счету, и медицины в целом! – это правило «трех П»: предвидеть, предугадать, предупредить. И от того, как это будет исполнено, зависит иногда не только здоровье, но и человеческая жизнь, — говорит Иван Егоров.

В Якутию – за опытом

Готовность к нестандартным решениям, которая всегда была присуща ему, однажды приведет к тому, что опыт якутян начнут изучать в других регионах страны.

Случится это в 1991 году, когда в стране стремительно менялось многое. Тогда Егоров придет к однозначному выводу: санитарно-эпидемиологической службе Якутии давно необходимы структурные реформы. Необходимость в них зрела давно и была обусловлена не только проблемами, что копились годами. Дело было еще и в том, что с началом экономических реформ в стране менялись и сложившиеся механизмы хозяйствования. В этой ситуации самостоятельный статус службы мог помочь как-то пережить этот сложный этап.

В результате в Якутии – впервые в стране — был создан Государственный Комитет РС(Я) по санэпиднадзору, который возглавил Иван Егоров.

— Санитарные работники получили реальную независимость и полноценный бюджет, а учреждения — возможность планомерно развиваться. Я до сих пор благодарен президенту РС(Я) Михаилу Ефимовичу Николаеву, поддержавшему нас, — говорит Иван Яковлевич. – Кстати, немного погодя – с учетом нашего опыта – а его к нам активно приезжали перенимать из разных регионов России! – аналогичная структура появится и на федеральном уровне: Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Вектор задан

Назначение его в 1999 году министром здравоохранения республики некоторых удивило: санитарные врачи до него этот пост еще не занимали. Тем не менее, 16-летний опыт работы заместителем министра здравоохранения, позволивший досконально изучить ситуацию в отрасли, стоил дорогого. Как, впрочем, и его природная устремленность к новому.

Первое, что сделал Иван Егоров на посту министра, — организовал «мозговой штурм». Пригласил обсудить проблемы отрасли лучших экспертов: ученых и врачей-практиков.

— К тому моменту в здравоохранении Якутии сделано уже было многое: работали Национальный центр медицины, Центр охраны здоровья материнства и детства и т.д. Тем не менее, я считал, их потенциал можно было бы использовать эффективнее. Потому во время той встречи мы сообща искали ответ на принципиальный вопрос: какие высокотехнологичные направления развивать дальше? – вспоминает он.

Результатом того мозгового штурма вскоре станут 6 целевых республиканских программ: «Эндоваскулярная сердечно-сосудистая хирургия», «Кардиохирургическая помощь населению РС(Я)», «Трансплантация почки от живого родственного донора – при терминальной стадии хронической почечной недостаточности», «Бесплодный брак: современные подходы к диагностике и лечению» и т.д. И – новые направления развития якутского здравоохранения, которые сегодня уже стали его неотъемлемой частью.

С тех пор практически каждый последующий год в медицине Якутии будут происходить события, которые можно определить одним словом – эпохальные.

2000-ый год. Первая кардиохирургическая операция, которую провел министр здравоохранения РФ Юрий Шевченко в содружестве якутскими кардиохирургами, прошедшими подготовку на базе Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург).

— Тогда в Якутии впервые были выполнены семь операций на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Именно с этой поры в НЦМ начали функционировать кардиологическое, кардиохирургическое, кардиореанимационное отделения, а операции на открытом сердце, начавшиеся, с коррекции врожденных пороков, постепенно стали усложняться, — вспоминает Иван Яковлевич.

2001 год. Первая пересадка родственной почки, давшая шанс на спасение десяткам больных с хронической почечной недостаточностью. Затем — первый телемост, первая процедура экстракорпорального оплодотворения и т.д.

К слову, после 24-летнего перерыва, в декабре 1999 года, в Якутске прошел и XIV съезд медицинских работников, в котором принял участие министр здравоохранения России Юрий Шевченко. Его итогом стала принятая Концепция реформирования здравоохранения РС(Я), а уже на следующий год в Якутске прошла выездная коллегия Минздрава Российской Федерации, где анализировалась ситуация с туберкулезом. «Должен сказать, все эти годы мы ощущали поддержу федерального Минздрава. В Якутии не раз бывали министр здравоохранения России Ю.Л.Шевченко, первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач России Г.Г.Онищенко, заместители министра Т.И.Стуколова, О.В.Шарапова, исполнительный директор ФОМС А.М.Таранов и др.», — вспоминает Иван Егоров.

…В историю якутской медицины Иван Егоров вошел не только как первый санитарный врач, возглавивший здравоохранение республики, но и как руководитель, сумевший на годы вперед задать вектор развития этой отрасли. Возможно, потому, что всю жизнь следовал правилу «трех П»: предвидеть, предугадать, предупредить…