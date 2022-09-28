28.09.2022
17:23
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Общество

Всю информацию о мобилизации в Якутии можно узнать через Telegram-бот

В Якутии запустили Telegram-бот @Yakutia_mobilizacia_bot, который ответит на большинство вопросов жителей о частичной мобилизации, передает ЦУР Якутии.

Бот расскажет про условия мобилизации, порядок призыва, меры поддержки семей и денежное довольствие. В нем также содержится информация, что делать, если человек направлен на службу ошибочно.

Это удобный гид, где собрана максимально полная информация о процессе частичной мобилизации. Бот подойдет как самим призывникам, так и родственникам, членам семей. 

Чтобы воспользоваться ботом, пройдите по ссылке t.me/yakutia_mobilizacia_bot. Бот не собирает данные о пользователях.

Фото: Из соцсетей
Источник: ЦУР Якутии

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