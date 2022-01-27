Всё о Карте жителя Якутии

Карта жителя Якутии – это бесплатная банковская карта с расширенными возможностями на основе платежных систем МИР и JCB. Карту можно использовать как полноценную банковскую и транспортную карту для поездки в автобусах, а также получать на нее кешбэк в рублях с любой покупки, в том числе у партнеров региональной программы лояльности «СВОИ», скидки от партнеров проекта для льготных категорий – при посещении кинотеатров, музеев, театров, спортивных комплексов, бассейнов, медучреждений.

Карта жителя республики «Моя Якутия» содержит сведения о гражданине, его льготной категории или об отсутствии данного статуса. На основании этих данных клиент проходит упрощенную идентификацию в государственных и муниципальных организациях и может воспользоваться положенными льготами без предъявления документов.

На карту можно перевести соцвыплаты, пенсию, зарплату. Все банковские функции карты доступны не только на территории Якутии, но и за ее пределами, в том числе за границей.

Проект «Карта жителя Якутии» был запущен летом 2021 года в рамках реализации Концепции единого цифрового сервиса для жителей республики по поручению премьер-министра Андрея Тарасенко.

Карта выдается всем жителям крупнейшего региона России с 14 лет и не требует дополнительных затрат: выпуск и обслуживание берет на себя оператор проекта – республиканский Алмазэргиэнбанк.

По словам председателя правления АЭБ Николая Долгунова, Карту жителя оформили более 31 тысячи якутян по всей республике. «Интерес к Карте постоянно растет и всё больше людей открывают с ней новые возможности. Уже сейчас она совмещает в себе классические платежные функции и нефинансовые сервисы, заменяет льготные удостоверения, работает в городах республики как транспортная карта. И это всё наряду с такими её преимуществами, как один процент кешбэка с любой покупки, начисление процента на остаток, бесплатное обслуживание. Совместно с правительством Якутии мы работаем над расширением сервисов по Карте, чтобы сделать ее по-настоящему полезным финансовым инструментом для якутян», — сообщил Николай Долгунов.

Преимущества Карты жителя Якутии

— Бесплатный выпуск и бесплатное годовое обслуживание.

— Повышенный лимит мгновенных переводов в другие банки через СБП по номеру телефона – до 200 000 рублей в месяц без комиссии.

— Начисление процентов на остаток по счету – от 3% до 4,5%.

— Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии от 10 000 до 500 000 рублей в месяц.

— Кешбэк в рублях с любой покупки 1%, включая повышенный до 15% по программе лояльности «СВОИ» (svoi.albank.ru).

— Бонусы платежных систем – по программе лояльности «Привет МИР» и скидки/спецпредложения от JCB.

Экономия на проезде в автобусах

На Карте жителя региона «Моя Якутия» действует Транспортное приложение для оплаты проезда в автобусах. В Якутске, Нюрбе, Покровске, Ленске льготники, среди которых ветераны труда, инвалиды, дети-инвалиды и другие, имеют право использовать Карту жителя в качестве безлимитного Единого льготного проездного за 511 рублей в месяц.

Кроме того, в Якутске по Карте жителя республики с транспортным кошельком для членов многодетных семей установлен тариф 26 рублей за поездку. Все остальные категории граждан также могут использовать Карту как транспортный кошелек со стоимостью поездки 28 рублей.

Обращаем внимание, что Транспортный кошелек можно использовать на Карте жителя Якутии только при условии пополнения в терминалах – киосках самообслуживания АЭБ. В этом случае деньги будут зачислены на отдельный счет транспортного приложения Карты. В противном случае осуществить оплату за поездку по Карте жителя будет невозможно даже при плюсовом балансе Карты.

Если же гражданин указывает в Заявлении отказ от использования транспортного приложения на Карте жителя «Моя Якутия», то стоимость проезда в автобусах Якутска составит 33 рубля, как по обычной банковской карте.

«Миллионы от АЭБ» и туристический кешбэк

Карта жителя Якутии выпускается на базе двух платежных систем – российской МИР и международной JCB, поэтому владельцы могут пользоваться их скидками и спецпредложениями. Например, туристическим кешбэком 20% по программе лояльности «Привет, Мир!». Для этого нужно зарегистрировать Карту в программе и с 18 января по 12 апреля оплатить ею путешествие по России. И вы сможете вернуть в рублях 20 процентов стоимости путевки!

Кроме того, для всех держателей Карт жителя республики в рамках 28-летия Алмазэргиэнбанк запустил супер-розыгрыш «Миллионы от АЭБ». В розыгрыше с общим денежным фондом 2 000 000 рублей могут принять участие все совершеннолетние владельцы Карт «Моя Якутия», подробности – на сайте АЭБ albank.ru или https://clck.ru/akoXp

Карта жителя Якутии выдается бесплатно каждому якутянину от 14 лет. Оформить Карту «Моя Якутия» можно самостоятельно через портал проекта https://card.sakha.gov.ru/ или в приложении «АЭБ Онлайн», если вы уже пользуетесь какой-либо картой АЭБ. Также вы можете обратиться к помощи специалистов в Алмазэргиэнбанке и центрах МФЦ «Мои документы». При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, личное фото. Сфотографироваться можно в онлайн-сервисах АЭБ или на месте в офисе.

О готовности Карты можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии банка: 8-800-100-34-22, добавочный 7.