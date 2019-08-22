Вся правда об ЭКО от гинеколога-репродуктолога Айталины Семеновой

ЭКО в нашей стране имеет ряд ярких ассоциаций. Одни уверены, что ЭКО — счастливая панацея, другие считают ее весьма дорогой процедурой, третьи — слишком мучительной, есть и те, кто избегает, веря в ее греховность. Разобраться в этом полярном спектре мнений поможет гинеколог-репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Республиканском больницы №1 – Национального центра медицины, кандидат медицинских наук Айталина СЕМЕНОВА.

СПРАВКА: ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы: «оплодотворение в пробирке», «оплодотворение in vitro», «искусственное оплодотворение», в английском языке обозначается аббревиатурой IVF (in vitro fertilisation).

— Айталина Афанасьевна, начнем с самого наболевшего. Некоторые люди долго не решаются прибегнуть к процедуре ЭКО, так как считается, что это очень болезненная и сложная процедура, требующая огромного количества времени и сил. Так ли это?

— ЭКО, конечно, не простая процедура. В начале проводится гормональная подготовка и овариальная стимуляция для получения яйцеклеток. В зависимости от протокола этот этап может занимать от 8 до 21 суток.

По прошествии этого времени яйцеклетки изымаются из яичников женщины. Пункция проводится трансвагинально и достаточно болезненна, потому проходит под общим наркозом, примерно в течение 15 минут. Полученная фолликулярная жидкость с находящимися в ней яйцеклетками передается эмбриологам. Эмбриологи оплодотворяют их спермой мужа и далее происходит процесс культивирования эмбрионов, когда оплодотворенные яйцеклетки растут и развиваются в специальной питательной среде. На 3 или 5 день этого процесса эмбрионы переносятся в полость матки женщины. Дальше мы просто ждем.

По истечении 10-14 дней после переноса эмбриона женщина сдает специальный анализ на уровень содержания гормона ХГЧ в крови, по результатам которого мы понимаем, наступила беременность или нет. Далее беременная проходит УЗИ и в случае хорошего прогноза гинекологов становится на диспансерный учет в женскую консультацию по месту жительства.

Как видите, сама процедура ЭКО занимает не так много времени. Относительно длительна подготовка к нему. Людям, желающим родить ребенка путем экстракорпорального оплодотворения, нужно пройти целый ряд обследований. Ведь от здоровья будущей матери зависит как будет проходить, наступившая с таким трудом беременность и насколько здоровым будет долгожданный ребенок.

— Кто ваши пациенты?

— К нам, как правило, обращаются пары, у которых не получается забеременеть в течение 1 года и больше

— Не слишком ли долго – ждать год? Может быть, есть смысл обратиться за помощью раньше?

— Очень актуальный вопрос. Согласно новым клиническим рекомендациям по лечению бесплодия женщинам, старше 35 лет надо обращаться за помощью уже по истечению 6 месяцев ненаступления беременности, а женщинам, старше 40 лет — по истечению 3 месяцев. Также в зоне риска женщины с оперативными вмешательствами на яичниках, с наследственной ранней менопаузой. Этим категориям пациентов опять-таки бить тревогу по бесплодию стоит раньше.

Меня как репродуктолога, очень беспокоит современная тенденция, которая сначала появилась в Европе, а затем и в России — это откладывание репродуктивных планов на более зрелый возраст. Девушки получают высшее образование, занимаются карьерой, путешествуют, и к вопросу деторождения и материнства приходят к 30, а иногда и к 40 годам. Но дело в том, что овариальный резерв, иначе говоря, запас яйцеклеток в яичниках имеет свойство истощаться. И если до 35 лет это процесс происходит более или менее замедленно, то после — его темп увеличивается в несколько раз. После 40 же лет овариальный резерв снижается до минимума. Конечно, это сокращает шанс на зачатие ребёнка.

— Что должна сделать женщина в случае подозрения на бесплодие?

— В первую очередь обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Пройти там все необходимые обследования и получить направление в наше отделение, где, после тщательного изучения всех исследований и, при необходимости, дообследования, мы принимаем окончательное решение о диагнозе и направлении на ЭКО.

— С 2014 года ЭКО включено в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Расскажите про эту квоту.

— Да, при положительном решении выдается направление, дающее право на проведение ЭКО, которую оплачивают страховые компании. Это решение принимает Комиссия Минздрава РС(Я) по отбору пациентов на ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии), куда направляются результаты обследований женщин, желающих сделать ЭКО. Существуют так же ограничения и противопоказания для проведения ЭКО за счет средств ОМС, все решается индивидуально.

Надо сказать и следующее — по Программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств ОМС процедуру ЭКО делают как в государственных медучреждениях, так и в аккредитованных частных клиниках центральных городов. То есть при желании пациентка может пройти ЭКО за пределами республики.

— В Вашем отделении есть возможность платного ЭКО?

— Да, в некоторых случаях ЭКО может быть проведено за счет личных средств пациента. Например, при низком овариальном резерве или когда пациент не хочет дожидаться очереди согласно листу ожидания. Так же не включены в оплату за счет средств ОМС программы донорства яйцеклеток и суррогатного материнства.

— Во многих ЭКО-лабораториях России можно при желании найти будущему чаду суррогатную мать. Практикуется ли подобное у нас?

— Практикуется, но только при наличии показаний и в случае, когда суррогатную мать находят сами пациенты. К сожалению, у нас нет специальных баз суррогатных матерей, как в некоторых клиниках.

— Сколько раз можно делать процедуру ЭКО? Существуют ли ограничения по количеству попыток?

— Пока таких ограничений нет. Если с первого раза беременность не наступила, можно эту процедуру повторить уже примерно через полгода, в некоторых случаях и раньше.

— Как давно вы возглавляете отделение и каковы успехи ЭКО за последние годы?

— Я возглавила наше отделение в 2017 году. За этот период при поддержке администрации нашего Медцентра и Минздрава республики была проведена большая работа по повышению эффективности ЭКО. Наши доктора проходили и продолжают проходить обучение в отделениях ЭКО федеральных и зарубежных центров, с целью обмена опытом приглашаются специалисты из ведущих российских клиник. Были проведены аудиты эмбриологической лаборатории, начата работа по ее модернизации. Благодаря этим мероприятиям, результативность ЭКО в нашем отделении составила 30%, что является индикаторным показателем эффективной работы отделений ЭКО в мире. Уверены, что после полной модернизации нашей лаборатории, добьемся более высоких результатов. Услуги наши очень востребованы в обществе, якутянки доверяют нам. А мы счастливы помочь людям стать еще счастливее.

— Сколько в Вашей практике было рожденных малышей и счастливых мам?

— Примерно 400 счастливых мам и пап.

— Внушительное число! Можете вспомнить какой-нибудь уникальный случай из Вашей практики?

— Можно сказать, каждый случай уникален по-своему. Каждая пациентка – это индивидуальная история и подход к ней должен быть индивидуальным.

— Задам один очень неоднозначный вопрос. Православная церковь считает ЭКО грехом, ссылаясь на его искусственную, а, значит, противоестественную природу. Как можете прокомментировать это мнение?

— Было время, когда церковь выступала против ЭКО. Но сейчас к искусственному оплодотворению православные служители относятся благосклонно. Опять-таки все зависит от отдельного человека и этот вопрос лучше обсуждать со своими духовными наставниками.

— Айталина Афанасьевна, кому как не Вам знать о женском здоровье. Что его разрушает?

— Чаще всего к бесплодию ведут хронические воспалительные заболевания органов малого таза, вызванные непролеченными инфекциями, передаваемыми половым путем. Ранняя половая жизнь, большое количество половых партнеров очень опасны для репродуктивного здоровья женщин, будущих мам.

Очень негативно влияет на состояние женского здоровья курение. Мало кто знает, но у женщин, имеющих эту вредную привычку, менопауза наступает на 3-5 лет раньше, что обусловлено ускорением снижения количества и, самое главное, качества яйцеклеток в яичниках.

—Что бы Вы хотели пожелать нашим читательницам?

— Мое пожелание адресовано парам, у которых не получается забеременеть. Если они уже живут год вместе, а в некоторых случаях и меньше, но беременность не наступает, это уже повод обратиться к врачу. Нужно обратиться сначала к участковому акушеру-гинекологу – в 20-30% акушер-гинеколог помогает. Но если акушер-гинеколог в течение 3-6 месяцев не может помочь вам, или сразу определил, что надо обратиться к репродуктологу, то не стоит медлить и ждать по 3-4 года. Ведь самое главное в репродуктологии – не упустить время!

— Большое спасибо за полезную беседу!